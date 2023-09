Arxiu - El regidor de Trias per Barcelona, Xavier Trias, intervé al ple d'investidura de l'Ajuntament de Barcelona, que va fer alcalde el candidat del PSC, Jaume Collboni.

En preguntar-li si creu que el Rei estava darrere del cop d'estat, Trias ha assegurat que els socialistes estaven "darrere" del 23F.

"Es va acabar el 23F, es va canviar el govern, i què és el primer que va fer el PSOE? La Loapa", ha retret, en referència a Llei Orgànica d'Harmonització del Procés Autonòmic ( Loapa).

Sobre si creu que ho sabia l'expresident del Govern, Felipe González, ha afegit que ho desconeix, però ha apuntat que, en un dinar que van compartir amb l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i l'empresari Pere Duran Farell, va mostrar una bona actitud a relació a la normalització lingüística: "Sempre, en totes les coses, hi ha clarobscurs".

El dirigent de Junts ha donat per fet que critiquessin les seves declaracions i les atribuiran al fet de si edat i ser gran.

EL PSC TATXA D'INFÀMIA L'ACUSACIÓ

Ferran Pedret / @EP

El diputat del PSC i secretari primer de la Mesa del Parlament, Ferran Pedret, ha titllat d'"infàmia" l'acusació del líder de TriasxBCN a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, al PSOE d'estar darrere del 23F.

"La infàmia de Trias, al descobert", ha sostingut en un apunt a 'X' recollit per Europa Press aquest dilluns, després que Trias hagi afirmat en una entrevista de Ser Catalunya que, segons ell, ningú no es pot creure que el 23F fos cosa d'Antonio Tejero.

"Socialistes que van córrer a amagar o destruir les fitxes de militants, amb el record ben fresc del 1973 xilè. Altres que es van presentar als Ajuntaments per defensar-los", ha sostingut Pedret sobre el cop d'Estat del 23F, en què també ha assegurat que hi va haver avis que s'oferien a recollir els nens dels militants per si de cas.

EL PSOE QUE NO HI HA CAP BASE HISTÒRICA DESPRÉS DE LES AFIRMACIONS DE TRIAS

El ministre de la Presidència, Féliz Bolaños, en declaracions als periodistes a Barcelona.

El ministre de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica en funcions, Félix Bolaños , ha dit que no veu "cap base històrica ni fàctica" a l'acusació del líder de TriasxBCN i exalcalde de Barcelona, Xavier Trias , sobre que el PSOE estava darrere del cop d'estat del 23F.

Ho ha dit aquest dilluns en declaracions als periodistes a Barcelona abans de visitar l'exposició 'Nosaltres, les europees' a l' Arxiu de la Corona d'Aragó amb el delegat del Govern a Catalunya, Carles Prieto, i ha recordat que els diputats socialistes i la resta de membres del Congrés "van ser ostatges" el 23F.

Tot i les declaracions de l'exacalde, el ministre ha expressat el seu "respecte a la figura política de Xavier Trias, encara que faci declaracions d'aquest tipus".