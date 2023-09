El Rei Felip VI i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni durant la trobada / @CasaReal

Amb aquesta trobada, Collboni busca una normalització en les relacions institucionals entre el consistori barceloní i la Prefectura de l'Estat. Xavier Trias sí que es va reunir amb el Rei al palauet, encara que no va transcendir públicament.

Així, la darrera trobada publicitat en forma d'audiència entre la Casa Reial i l'alcalde de Barcelona va ser el 2006 entre Joan Carles I i Jordi Hereu , també del PSC, al palau de la Zarzuela. Per això és tan rellevant que 17 anys després l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, hagi estat rebut aquest dilluns en audiència privada oficial pel rei Felip VI al Palauet Albéniz, la residència oficial del monarca a la ciutat comtal.

L'alcalde ha regalat al Rei, Felip VI, un exemplar de l'edició especial del còmic de Mortadel·lo i Filemó publicat amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992, “cedida per a l'ocasió per la vídua de Francisco Ibáñez”, indiquen les mateixes fonts. També li ha regalat el llibre de fotos de Barcelona, coeditat per l'Ajuntament i la Fàbrica, que recorre la història de la ciutat durant el segle XIX.



En els dos últims mandats (del 2015 al juny del 2023), l'alcaldessa Ada Colau, va tenir una relació controvertida amb la monarquia. En arribar al govern de la ciutat, va retirar el bust del pare de l'actual monarca, Joan Carles I , del Saló de Plens, al qual va canviar el nom: de saló de la Reina Regent a Carles Pi i Sunyer. A més, els comuns es van negar a exhibir la foto del Rei al mateix espai on se celebren els plens, fins que el Tribunal Suprem els va obligar i ho van fer, però en una imatge petita i en un racó. Va ser el 2021 i en aquest ple l'alcaldessa va lluir una màscara amb els colors de la bandera republicana.

Collboni va rebutjar l'actitud dels comuns i va defensar el paper de la monarquia a la Transició. En el seu paper de número dos de l'Ajuntament, Collboni, a més, va mantenir vincles institucionals amb la Casa Reial i va anar alguna vegada a la Zarzuela, sense que la visita tingués transcendència.

En paraules de l'alcalde Collboni "la nostra ciutat recupera la seva normalitat institucional. Aquest matí he participat en una llarga audiència amb Felipe VI, en un ambient de gran cordialitat i respecte".

Afegint "Durant la nostra trobada, he tingut l'honor de compartir amb el Rei una porció de la cultura i història de Barcelona. Li he lliurat dos obsequis, un exemplar de l'edició especial del còmic Mortadelo y Filemón dedicada als Jocs Olímpics de Barcelona'92, regal cedit per Remedios Solera, la vídua del gran historietista Francisco Ibáñez. I un exemplar del llibre 'Barcelona', una col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i La Fàbrica. Aquesta obra captura la història de la nostra ciutat des del segle XIX mitjançant les imatges d'alguns dels millors fotògrafs internacionals i locals de la història i per ciutadans anònims".

D'aquesta manera, el Rei i l'alcalde de Barcelona han iniciat una nova etapa de relació cordial i educada entre institucions públiques.