Joaquín Leguina, expresident de la Comunitat de Madrid , ha fet unes declaracions al programa 'La mirada crítica' per confessar la seva veritat després de ser suspès de militància al PSOE , analitzar les gestions del líder del partit i detallar davant de tota l'audiència els motius per els que Pedro Sánchez és un "cacic".



En paraules de Leguina : "A mi em van suspendre de militància, he recorregut al partit i recorreré davant el jutge, a Nicolás Redondo ho han fet fora, saltant-se totes les normes internes , el que passa és que Nicolás no vol recórrer al jutge.. . estàvem menjant quan uns amics el van avisar que l'havien fet”. D'altra banda, sentencia el president: "És una cacicada més d'un cacic que es diu Pedro Sánchez".

Pel que fa al moment en què els van comunicar que havien estat expulsats i suspesos de militància al PSOE, Leguina detalla: "Estàvem menjant, José María Aznar ja havia marxat perquè tenia una reunió... a mi em va asseure fatal, suposo que a Nicolau també... Tal com estem, aquest partit és un sol senyor, que s'ha apoderat de tot, ha eliminat tots els instruments intermedis per discutir, el PSOE és un partit en el qual està prohibit discutir, en fi... tots aquests moviments de cacic el retraten davant aquesta societat espanyola que espero que no estigui cega tot el temps.", sentencia de manera pública el socialista.

"Això que les bases del PSOE estan recolzant Pedro Sánchez, cal comprovar-ho. Però, quines bases? Aquest sistema de les Primàries que deixa en mans d'una sola persona tot el partit, que en el cas de Sánchez és capaç de eliminar la discussió interna, està fora de la llei. Els partits han de ser democràtics, això és democràtic? Crec que no, crec que anem per molt mal camí” afegeix Leguina.

El mític polític socialista critica la gestió del president: "Sincerament, crec que anem per molt mal camí. Si estigués pactant amb gent normal, però és que està pactant amb els enemics del país, amb els que volen treure d'Espanya Catalunya i el País Basc. A on anem?".

Sobre si anirà a una manifestació, Leguina ho té clar: "Aniré depenent de qui la convoqui. No sóc del PP, no ho he estat mai i segueixo sentint-me social demòcrata... però la protesta contra aquesta possible amnistia, jo em sumo a aquesta protesta, encara que no sé si hi aniré”.