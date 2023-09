El primer secretari del PSC, Salvador Illa

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat rectificar l'exalcalde de Barcelona i líder de TriasxBCN a l'Ajuntament, Xavier Trias (Junts), la seva afirmació "dolorosa" acusant el PSOE d'estar darrere del cop d'Estat del 23F.

"Una afirmació totalment desafortunada, sense sentit i dolorosa per als socialistes, que sempre hem lluitat per la democràcia en aquest país", ha afirmat en un missatge a la xarxa social 'X' recollit per Europa Press.