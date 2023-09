El Congrés ha gastat més de 53.000 euros en mitjans tècnics que necessita per garantir l'arrencada de la traducció de les llengües cooficials. A això cal sumar-hi el cost que suposaran els traductors, que variarà en funció de les necessitats de cada sessió plenària.

Arxiu - Vista de l'hemicicle durant la Sessió Constitutiva de la XV Legislatura al Congrés dels Diputats - Alberto Ortega - Europa Press - Arxiu

Així es recull a la proposta que la Secretaria General del Congrés portarà a la reunió de la Mesa d'aquest dimarts i que es preveu que tiri endavant ja que el PSOE i Sumar tenen majoria a l'òrgan de govern de la Cambra.

En concret, segons han informat fonts parlamentàries, la Secretaria General del Congrés planteja la compra de 450 auriculars --la Cambra ja en tenia 200-- per valor de 7.600 euros (IVA inclòs) per assegurar que hi hagi material suficient no només per a les seves senyories sinó també per a les taquígrafes, els lletrats, la premsa i el públic que ocupa la tribuna de convidats.

A aquests diners se sumaran fins a final d'any el lloguer i el manteniment de petaques i antenes de radiofreqüència, fet que suposa un cost de 45.900 euros (IVA també inclòs). Conclòs aquest arrendament, el Congrés haurà de valorar si val la pena continuar amb el lloguer o comprar tot aquest material.

CADA TRADUCTOR TÉ UNA TARIFA DIFERENT



A aquests més de 53.000 euros en material tècnic cal afegir-hi el cost que a partir d'ara la Cambra destinarà als traductors, si bé encara no es pot quantificar quina serà aquesta despesa final ja que, de moment, es contractaran en funció de les necessitats de cada Ple, igual que ve fent el Senat, on es poden fer servir llengües cooficials en el debat de les mocions i quan es convoca la Comissió General de Comunitats Autònomes.

D'entrada, el Congrés farà servir una bossa amb una dotzena de traductors, molts dels quals ja han treballat per a la Cambra Alta. En concret, es preveu que aquest dimarts almenys tres intèrprets estiguin pendents del Ple, en què es debatrà precisament la presa en consideració de la reforma del Reglament per garantir l'ús del català, el basc i el gallec a la Cambra.

Segons les fonts consultades, cada traductor té una tarifa diferent, i per això no es pugui saber amb exactitud el desemborsament que suposarà la contractació d'aquests intèrprets. Això sí, es calcula que de mitjana cadascú pot arribar a cobrar al voltant de 100 euros l?hora.

En tot cas, com que es tracta d'un contracte menor de serveis, el límit de contractació serà de 15.000 euros fins a final d'any per a cada traductor. Superada aquesta quantitat, el Congrés no podrà tornar a contractar els seus serveis.

Els traductors contractats per a cada sessió plenària no estaran presencialment a l'hemicicle sinó que treballaran fora de les dependències parlamentàries, des dels seus llocs de treball respectius, com ells mateixos han sol·licitat.

DUES PANTALLES A L'HEMICICLE PER A SUBTÍTOLS



I els 350 diputats podran escoltar les seves traduccions a través dels auriculars que el Congrés dipositarà a cada escó a l'inici de cada sessió plenària o de les comissions quan aquestes arrenquin.

Una altra novetat és que al Saló de Plens s'han instal·lat dues pantalles gegants als costats de l'hemicicle a través de les quals les seves senyories podran anar llegint la traducció en castellà dels discursos pronunciats en català, èuscar o gallec.

D'aquesta manera, el Congrés vol assegurar que els plens puguin seguir el curs en cas que pogués sorgir qualsevol problema amb els dispositius d'àudio. També es poden seguir les sessions subtitulades a través d'Internet.