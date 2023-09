Foto: Europa Press

Aquesta setmana marca un abans i un després en l'ús del català i llengües com el basc i el gallec. De fet, aquest dimarts 19 de setembre serà el primer dia que aquests tres idiomes es podran fer servir al Congrés dels Diputats (a més del castellà) després que aquest mateix dimarts es tramiti la proposta per modificar el reglament, cosa que compta amb el suport del PSOE, Sumar i els grups sobiranistes.

La reforma del reglament es tramitarà per lectura única, és a dir, escurçant al màxim tots els tempos per aplicar-la com més aviat millor, de manera que ja quedarà aprovada, malgrat que grups com el PP i Vox han mostrat la seva disconformitat. "No compartim que es faci per lectura única ni d'urgència", va assegurar la portaveu parlamentària dels populars, Cuca Gamarra.

Les dues formacions ja van deixar clar que cap dels seus representants al Congrés faran servir cap d'aquestes tres llengües en les seves intervencions.

D'aquesta manera, a partir d'aquest dimarts 19, començaran a treballar traductors, cosa que ja passa al Senat. Allà, però, les contractacions són puntuals, usant-se únicament quan se celebren els plens on s'han de debatre mocions.

Per ara, per a aquestes primeres sessions en què les llengües cooficials també estaran permeses, es faran servir els auriculars que els diputats tenen als seus escons i que ja es van fer servir, sense anar més lluny, l'abril del 2022, quan el president ucraïnès Volodímir Zelenski va intervenir a la càmera.

Posar en marxa el sistema de traducció de les llengües cooficials podria costar al Congrés 950.000 euros anuals addicionals

Pressupostàriament no és clar el que suposarà aquestes contractacions. L'únic càlcul que hi ha ho va fer Junts per Catalunya, que calcula que podria suposar un cost proper als 950.000 euros anuals addicionals . Actualment, al Congrés només hi ha contractades 3 traductores i intèrprets , (totes dones), que s'encarreguen de traduccions a l'anglès, francès i alemany.

ESCENARI COMPLICAT A EUROPA

Al Congrés, doncs, l'ús d'aquestes tres llengües s'engega... una cosa que a Europa sembla més complicada, com a mínim en uns terminis similars.

Sigui com sigui, aquest dimarts 19 també es juga un partit important a Brussel·les per aconseguir que català, èuscar i gallec siguin també llengües oficials a tota la Unió Europea. La qüestió ha fet que el ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel Albares, acudirà en persona a la cita. També hi serà present el secretari d'Estat per a la UE, Pascual Navarro, que és qui acostuma a representar Espanya en aquestes cites.

Després d'un acte la setmana passada, Albares va assegurar que traslladaria la "voluntat política del Govern espanyol" perquè aquestes tres llengües cooficials a Espanya passin a ser oficials també a nivell europeu.

Per ara, aquesta voluntat ha trobat els dubtes de Suècia i Finlàndia, cosa que faria impossible que passés el mateix que al Congrés, ja que es requereix la unanimitat dels Vint-i-set perquè les llengües s'incorporessin a les que són oficials a la Unió .

Portals especialitzats asseguren que des de les institucions comunitàries es mira amb recel el cost econòmic que tindria (encara que l'Estat s'ha compromès recentment a assumir les despeses que comportaria això) i que la incorporació de tots dos idiomes obrís la porta i generés un efecte crida, amb més llengües parlades per minories.

Alguns països europeus han demanat opinió jurídica i temps per prendre una decisió definitiva sobre això, de manera que totes les opcions continuen obertes pel que fa a l'ús de totes les llengües cooficials també a la Unió Europea.