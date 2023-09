El president del PNB, Andoni Ortuzar. Foto: Europa Press

El portaveu del PNB al Congrés, Aitor Esteban, ha confirmat que el president del seu partit, Andoni Ortuzar , va mantenir una trobada amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a principis d'aquest mes de setembre.

Així ho va indicar a la roda de premsa al Congrés després de reunir-se amb la seva homòloga del PP, Cuca Gamarra, en el marc dels contactes oberts pel PP per a la investidura de Feijóo.

Esteban ha detallat que Ortuzar i Feijóo van mantenir una conversa telefònica la setmana passada ("va trucar Feijóo per tractar diversos temes"), però també ha revelat que "cap al dia 7" tots dos van celebrar una entrevista cara a cara.

"És clar que s'han vist, és normal, les relacions entre partits polítics és això, parlar i estar, no tot s'ha d'anunciar", va assegurar Esteban, que no va voler donar detalls d'una trobada a què ell no va acudir.

Per part seva, Gamarra, que també ha ofert una roda de premsa després de veure's amb Esteban, ha assenyalat que "no ha de ser notícia" que "hi hagi contacte entre els presidents de diferents partits" i que aquestes trobades han de "formar part de la normalitat" ".