El ministre en funcions, José Manuel Albares, defensa la petició. Foto: Europa Press

Des d'aquest dimarts 19 de setembre, el català juga un partit a Europa per intentar convertir-se en un dels idiomes oficials de la Unió Europea (UE) . La Generalitat ho havia volgut diverses vegades, encara que sempre havia vist com els seus intents resultaven bloquejats i ni tan sols arribava a debatre's per part de les autoritats continentals.

Tot i això, ara la situació és diferent, ja que és el mateix govern d'Espanya, a través del ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel Albares, qui ha portat la qüestió als organismes europeus. Cal preguntar-se, doncs, què significaria que passés a ser oficial a la UE.

D'entrada, els diputats podrien fer-lo servir en les seves intervencions, tant al Parlament Europeu com en diferents comissions de treball i reunions.

L'oficialitat permetria també que les comunicacions amb els organismes de la Unió es poguessin fer en català. Això afecta els polítics, però també els ciutadans, davant de qualsevol relació que poguessin o haurien de tenir.

De la mateixa manera, els reglaments de la UE obliguen a etiquetar part dels productes que es vulguin vendre als països de la Unió en algun dels idiomes oficials, de fet que ara mateix no són vàlids els escrits únicament en català.

Cal tenir en compte que hi ha prop de 10 milions de persones catalanoparlants (entre Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears), xifra que situa el català com un idioma més parlat que diverses de les llengües que ja són oficials a la UE.