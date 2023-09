Foto: Europa Press

El ministre de Cultura i Esport en funcions i dirigent del PSC, Miquel Iceta , ha contestat al líder d'ERC, Oriol Junqueras, que ell personalment desconeix l'acord que ja dóna per fet una futura llei d'amnistia, instant-lo a fer-ho públic i conegut si és que existeix.

Iceta ha reaccionat en declaracions als periodistes des del Congrés a aquestes paraules de Junqueras, on el líder d'ERC donava per fet que l'acord que el seu partit va subscriure amb el PSOE per a la constitució de la Mesa de la Cambra Baixa ja incloïa l'amnistia.

"Jo desconec aquest acord i si existeix i es va signar ha de ser públic i conegut. Nosaltres el que estem intentant des del Govern és fer les coses pel seu ordre. En primer lloc, tenim convocada una sessió d'investidura de Feijóo", ha replicat Iceta a Junqueras.

En aquest context, el dirigent socialista ha afegit que, a partir de la sessió d'investidura de Feijóo, “s'obriran nous escenaris”. "Però no ens demanin que anticipem una cosa que encara no ha passat", ha afegit en relació amb l'amnistia.

Tot i això, Iceta ha sostingut que "en democràcia no hi ha unilateralitat", sinó "recerca d'acords i de consensos". "En això ha estat sempre el PSOE i en això estarà sempre el PSOE i esperem trobar-nos moltíssims", ha conclòs.