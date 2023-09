El moment en què abandonen els seients. Foto: Europa Press

Els diputats de Vox han abandonat l'hemicicle del Congrés a l'arrencada de la sessió plenària d'aquest dimarts 19 de setembre quan el diputat del PSOE per Lugo José Ramón Besteiro ha estrenat el dret a utilitzar les llengües cooficials als debats parlamentaris usant el gallec per a la primera part de la intervenció.

Besteiro ha pujat a la tribuna a defensar la proposta de reforma del Reglament que dóna via lliure a la utilització del gallec, el basc i el català a la Cambra.

Després de donar bon dia en castellà i les tres llengües esmentades, ha agraït al seu grup que li hagi permès l'honor d'estrenar el sistema de traducció simultània que s'ha instal·lat perquè tothom pugui entendre's dins de Saló de Plens. "És un doble honor fer-ho en la meva llengua materna, el gallec", ha dit a l'inici d'una intervenció en què ha alternat el gallec i el castellà.

En aquest context, la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Rodríguez, ha demanat la paraula però la presidenta de la Cambra, Francina Armengol, no li ha donat al·legant que no podia interrompre l'orador.

AURICULARS A L'ESCÀ DE SÁNCHEZ

"Li prego que se sent i que deixem parlar el senyor Besteiro. Aquest és el temple de la paraula i l'ús de paraula el té el senyor Besteiro", ha dit Armengol, cosa que ha portat els diputats de Vox a abandonar els seus escons i sortir de l'hemicicle.

Això sí, abans de sortir del Saló de Plens han anat deixant un per un els auriculars que se'ls havien facilitat per poder tenir accés a la traducció simultània a l'escó del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que no ha estat a la sessió.