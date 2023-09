El Govern en funcions ha ofert aquest dimarts a la resta de països de la Unió Europea ajornar el reconeixement de l'euskera i gallec i començar amb l'oficialitat del català en un intent per accelerar el procés al si de la Unió Europea i per superar les reserves de alguns socis pel cost de la traducció i la intervenció a les tres llengües cooficials.

Arxiu - Ple del Parlament Europeu a Estrasburg

"Hem proposat iniciar el desplegament primer amb el català i, seguidament, amb les altres dues llengües" , ha anunciat el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, al final del debat a Brussel·les sobre el reconeixement de les tres llengües com a oficials de la Unió Europea.

El cap de la diplomàcia espanyola ha dit que "en absolut" es tracta d'una forma de discriminació per al gallec i el basc i ha defensat que la proposta de prioritzar el català respon als dubtes de "part dels Estats membres" preocupats per l'impacte de tres llengües d'una sola vegada.

A més, ha explicat la decisió d'apostar primer pel català perquè és l'idioma "els representants dels quals han sol·licitat amb més insistència" la inclusió de la seva llengua en el marc comunitari i perquè de les tres llengües cooficials és, amb més de 10 milions de parlants , la de més presència.

En arribar a la reunió a 27, nombrosos ministres han demanat més temps per examinar la necessitat i l'impacte d'oficialitzar les tres llengües cooficials, per conèixer detalladament les conseqüències legals, pràctiques i pressupostàries d'aquesta modificació en les regles de la UE.

DICTAMEN JURÍDIC I AVALUACIÓ D'IMPACTE

Fonts europees consultades indiquen que la petició d'un dictamen jurídic del Consell i d'una avaluació d'impacte ha estat la més escoltada als 40 minuts de debat que han tingut els ministres a porta tancada, tot i que cap delegació no ha demanat expressament en el curs de la discussió que es diferenciés entre el català, el basc i el gallec.

En tot cas, Albares ha subratllat en la seva compareixença davant els mitjans abans de viatjar a Nova York que la decisió final de continuar treballant a nivell tècnic la proposta "no varia en absolut" i ha recalcat que "la defensa s'ha fet dels tres idiomes".

Per superar els dubtes dels Vint-i-set, el Govern en funcions ja va oferir la setmana passada que sigui Espanya qui assumeixi el cost de l'oficialitat de les tres llengües íntegrament, encara que això també planteja dubtes jurídics perquè el reglament europeu estableix que ha de ser finançat per les arques comunitàries.

En un pas més per intentar convèncer els socis, Albares ha explicat que el plantejament d'Espanya és preveure "períodes transitoris", una "gradualitat" per la qual es desplega primer l'ús oficial del català a la Unió Europea i "seguidament" es tramiti el de les altres dues llengües.

SENSE TERMINIS PREVISTOS

El ministre espanyol no ha volgut aclarir amb quins terminis treballa el Govern per avançar en els grups de treball a nivell tècnic de la UE ni del calendari que estudia per a la implantació de les llengües oficials i s'ha limitat a dir que esperen que sigui “ho abans possible".

També ha defensat que al primer debat a nivell de ministres s'ha fet un "pas clau en el camí" de l'oficialitat de les llengües cooficials, i que el Govern ha "complit amb els seus compromisos" d'elevar al debat comunitari aquesta demanda.

MÉS TEMPS

A la sessió de ministres una vintena de delegacions ha pres la paraula i, després de constatar que no hi havia disposició per prendre una decisió favorable, la presidència espanyola ha "pres nota" que els Vint-i-set demanaven "més temps" i ha anunciat que l'assumpte tindrà seguiment al Consell sense aclarir encara quins seran els passos següents.

Albares, que no ha respost a si ja s'ha encarregat un dictamen legal als serveis jurídics del Consell, ha indicat que se "seguirà treballant" per analitzar el "desenvolupament i implantació" de la petició espanyola.

El debat ha conclòs sense que se sotmetés a votació la proposta espanyola, encara que aquesta possibilitat estava prevista a l'ordre del dia de la reunió, perquè les delegacions han considerat prematur pronunciar-se sobre el fons, segons diferents fonts consultades. El cap de la diplomàcia espanyola també ha destacat que “ningú ha manifestat un veto” contra la iniciativa espanyola.