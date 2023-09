La possible amnistia que el Govern de l'Estat podria atorgar als líders independentistes catalans pel referèndum 1-0 ha estat el principal tema d'actualitat política de les últimes setmanes, i aquest dimarts Oriol Junqueras (ERC) ha realitzat unes declaracions que han aclarit tot dubte sobre el rumb de les negociacions per aprovar-la. El líder d'ERC ha donat per fet que l'acord que el seu partit va subscriure amb el PSOE per a la constitució de la Mesa del Congrés ja incloïa l'amnistia , alhora que ha avisat el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez , que els republicans catalans no renunciaran a la unilateralitat.

El líder d'ERC, Oriol Junqueras (i) i el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián (c), arriben al Congrés dels Diputats

En declaracions als periodistes a les portes del Congrés, Junqueras ha assenyalat que a l'esmentat acord amb els socialistes "ja s'especificava que calia posar fi a tota forma de repressió amb totes les mesures legals necessàries". "I estem convençuts que entre les mesures legals per posar fi a la repressió s'hi inclou evidentment l'amnistia", ha indicat.

A la pregunta de si creu que hi pot haver acord per a una hipotètica investidura de Sánchez sense l'amnistia, Junqueras ha insistit que si l'acord existent en aquest moment ja inclou l'amnistia , "és evident que l'acord haurà d'incloure" aquesta figura jurídica .

ARREPENTIMENT D'ALGUNA COSA QUE NO ÉS DELICTE?



Preguntat en aquest punt si algun tipus de figura de penediment seria una línia vermella per a ERC, Junqueras ha respost que no entendria que "ningú s'hagi de penedir d'allò que en cap moment ha constituït un delicte". "Al contrari, els que s'han de penedir són aquells que han impedit drets democràtics tan bàsics com, per exemple, el dret al vot", ha reblat.

El líder dels republicans catalans ha aprofitat els micròfons per trucar a Junts que s'avingui a unir-se a la negociació amb el Govern perquè creu que facilitaria les converses.

"Esperem que vulgui coordinar-se en algun moment i vulgui sumar-se definitivament a aquesta via", ha dit el política, posant en valor els èxits aconseguits pel seu partit fins ara, com "treure presos de la presó, reformar el Codi Penal per suprimir el delicte de sedició o reformar el delicte de malversació”.

EL GOVERN NEGA LA VERSIÓ DE JUNQUERAS

La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana en funcions, Raquel Sánchez , ha negat aquest dimarts a Brussel·les que el Govern hagi pactat l'amnistia amb Junts des d'agost, com ha afirmat el líder d'ERC, Oriol Junqueras, alhora que ha defensat el diàleg com a "principal arma política".

"No em consta cap pacte" , ha assegurat la ministra al Parlament Europeu a Brussel·les, on aquest dimarts ha comparegut davant els eurodiputats de la comissió parlamentària de Transport en el marc de la presidència espanyola del Consell.

La ministra ha incidit que "el que toca ara" és parlar de la investidura del candidat popular a la presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo , i que al seu parer està "abocada al fracàs" ia partir d'aquí el PSOE es centrarà a aconseguir els consensos perquè hi hagi un Govern progressista i es pugui dur a terme "amb èxit" aquesta futura investidura.

"Tenim molt clar que el nostre límit és la Constitució" , ha incidit, alhora que ha apostat pel diàleg com a principal "arma i eina política per solucionar les controvèrsies", un camí que considera "validat" pels resultats obtinguts a les urnes .

En aquest sentit, ha apuntat que tant la societat catalana i el conjunt d'Espanya s'han pronunciat al respecte del "model de país que vol: que respecti la pluralitat, la convivència i on el diàleg sigui la principal eina".