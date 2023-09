El portaveu del PP i vicesecretari de Cultura i Societat Oberta, Borja Sémper , ha utilitzat el basc en alguns passatges del seu discurs al Ple --amb la seva traducció immediata al castellà-- per oposar-se a l'ús de les llengües cooficials al Congrés i ha avisat el PSOE i els seus socis que el PP no "acceptarà lliçons" perquè el que estan fent avui és "atemptar contra el que és comú". Les seves crítiques s'han dirigit sobretot al PSOE per canviar d'opinió amb l'ús de les llengües i l'ha atribuït al “pagament polític” de la investidura de Pedro Sánchez .

El vicesecretari de Cultura i Societat Oberta del Partit Popular i diputat, Borja Sémper @ep

"Usen el nostre patrimoni lingüístic com a moneda de canvi polític d'una manera torticera i grapejant-lo i, per si no n'hi hagués prou està en evident conflicte amb el sentit comú polític. I tot això per què? Per què estem avui aquí? Ho sabem tots. Tot això perquè així es va imposar una negociació del Partit Socialista amb els grups independentistes per assolir el control de la Mesa i que serveixi també com a complement a una investidura. Aquesta és la realitat”, ha exclamat.

Sémper --que aquest dilluns va afirmar que el PP no faria servir les llengües cooficials al Ple del Congrés per "no fer el canyell"-- ha explicat que amb la seva intervenció "mínimament bilingüe" ha volgut reflectir el que ja es podia fer al Congrés. "I vostès també ho saben", ha etzibat als altres grups, per afegir que al PP no faran "coses rares" ni "patxades" ni participar d'aquest "teatre".

"RELAT DE FALSOS AGRAVIS"



Sémper ha criticat l'"obsessió" dels altres grups amb el PP i amb el seu president, Alberto Núñez Feijóo , del qual ha subratllat "parla dos idiomes", el castellà i el gallec, i quan va presidir la Xunta de Galícia va establir "polítiques lingüístiques sense caure a la confrontació".

Després de destacar que "cap nació europea ha desenvolupat un nivell de protecció superior a Espanya en termes de respecte i promoció a la seva pròpia diversitat lingüística", ha criticat que "ni tan sols" el PSOE hagi reconegut això i totes les intervencions es basen en "un relat de falsos greuges".

"Fins a la portaveu de Bildu, la senyora Aizpurua ens ha parlat de les penalitats per les quals travessa l'euskera. De veritat?", ha preguntat usant l'euskera, unes paraules que ell mateix ha traduït immediatament, provocant cert enrenou a la Cambra i les rialles d'alguns diputats d'altres formacions, fet que ha portat la presidenta de la Cambra, la socialista Francina Armengol, a demanar silenci en un parell d'ocasions.

QUAN ELS QUE NO PARLEN LES LLENGÜES COOFICIALS SÓN "EXCLOSOS"



Sémper ha demanat que no s'utilitzi les llengües com "una arma d'enfrontament entre espanyols" i ha criticat que hi hagi parts d'Espanya en què s'exclou els que no en parlen. "A Espanya hi ha llocs on els que no parlen les llengües cooficials són exclosos i no tenen les mateixes oportunitats que els que sí que les parlen. Això està passant avui a Espanya i d'això no se'n parla", ha advertit

El portaveu del PP ha recordat que durant massa dècades no hi va haver llibertat per expressar-se "com cadascú volia" perquè patien "una dictadura". "I durant massa anys, en una terra com és el País Basc, una banda terrorista assassinava qui pensa diferent. Jo no vull que ningú s'aixequi dels seus escons i se'n vagi. Vull que debatin", ha declarat.

Així, ha subratllat que tenen "la sort" que Espanya sigui una nació que comparteix una llengua comuna, l'espanyol, i que manté vives una varietat de llengües parlades i maternes. Per això, ha posat en valor el "patrimoni divers" que té Espanya perquè el gallec, el valencià, l'euskera o el català són també llengües espanyoles amb el castellà, que és la llengua comuna.

Sémper, que ha reconegut que a casa viu envoltat d'euskera perquè els seus fills el parlen i el llegeixen, ha assegurat que no acceptarà "lliçons de ningú sobre el respecte i promoció de les llengües oficials espanyoles", igual que no accepten " la seva patrimonialització interessada".

El dirigent del Partit Popular ha centrat els seus atacs sobretot al PSOE perquè aquest partit ha votat "el mateix" que el PP fins fa poc i ha criticat que, tot i això, ara els socialistes utilitzin els mateixos arguments que els independentistes.

"La iniciativa és un pagament, és un pagament polític, fruit d'un acord que va tenir una primera etapa amb la construcció de la Mesa i que suposa també un pagament afegit a la investidura del senyor Sánchez", ha proclamat, per mostrar-se convençut que molts socialistes "no creuen en el que votaran" i ho fa "obligats".

"TRAMITACIÓ MALALT, XAPURERA I INTERESSADA"



Sémper ha criticat durament que sense estar aprovada la reforma del Reglament avui mateix s'estiguin utilitzant les llengües en el Ple, cosa que, segons la seva opinió, es "degrada" el Parlament. "El català, el valencià i el gallec es veuran perjudicats lamentablement per aquesta tramitació maldestre, matussera i interessada", ha asseverat.

El dirigent del PP ha atribuït les presses en aquesta iniciativa que els socis del PSOE "no es fien" de Pedro Sánchez. Segons ha dit, s'aborda ara de "manera precipitada i ràpida" amb l'objectiu de "calmar-los" perquè "ja els han enganyat diverses vegades". "Però nosaltres no ens deixarem enganyar", ha assegurat, per reiterar que això és un "pagament polític" per a la investidura de Sánchez.

VOX: "NO PARTICIPAREM D'AQUEST SAINET SEPARATISTA"



Poc després, també la portaveu de Vox al Congrés, Pepa Millán, ha carregat contra el canvi de reglament per donar cabuda a l'ús de les llengües cooficials, iniciativa que surt de la "necessitat de poder" de Sánchez i el PSOE, disposats a "vendre les institucions" per estar "a la poltrona" uns anys més.

És més, ha criticat que el PSOE "traeix" els seus votants perquè era una mesura que rebutjaven de bon tros temps enrere, tot i que ha ironitzat que segur que el portaveu socialista al Congrés té una "sossuda explicació" per fonamentar el seu "canvi d'opinió" ", encara que no és l'únic atès que el dirigent del PP Borja Sémper després d'intervenir breument a Euskera tot i rebutjar-lo ahir.

També ha acusat els socialistes de permetre a partits "supremacistes i xenòfobs" utilitzar la llengua com un "arma política" per "desmembrar Espanya", fet que comporta convertir la seu de la sobirania en una "torre de babel artificiosa".

"No formarem part d'aquest sainet separatista i es poden estalviar els nostres traductors i pinganells", ha llançat Millán per dirigir-se a la líder de Sumar, Yolanda Díaz, i qüestionar-la en quin idioma va parlar a la reunió amb el "pròfug" Carles Puigdemont , i donar per fet que va ser en castellà atès que no va veure traducció en la seva recent reunió a Brussel·les.

"Vostè són una farsa", ha prosseguit la portaveu de Vox per defensar que el castellà és una llengua universal, utilitzada pels espanyols durant segles per ser un "element de centralitat, no de centralisme".

Finalment, ha advertit que el Congrés no és un "mercat" on es pugui "transaccionar la unitat i la convivència" d'Espanya per complir ERC, Junts i el "braç polític de l'ETA", en al·lusió a Bildu.

Des d'UPN, el seu diputat Alberto Catalán ha recalcat que tenen una llengua comuna que és el castellà i ha criticat que amb aquesta iniciativa es vingui a dividir”. A més, ha censurat que des de la tribuna alguns portaveus hagin fet referència a “aquesta quimera independentista que s'anomena Euskal Herria" i ha avisat que "la immensa majoria dels navarresos" rebutja "aquestes pretensions".