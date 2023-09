Cap de la vintena de ministres que aquest dimarts van prendre la paraula a la reunió a Brussel·les per abordar l'oficialitat de les llengües cooficials espanyoles va demanar al Govern en funcions que prioritzés la introducció del català sobre l' euskera i el gallec per agilitzar-ne l'oficialitat, perquè els seus dubtes es van centrar en el precedent legal que crearia el reconeixement de llengües oficials i en les conseqüències financeres i pràctiques per al bloc.

Arxiu - Seu del Parlament Europeu

Així ho han explicat diferents delegacions consultades al llarg de la jornada en què el Consell de ministres europeus d'Afers Generals va ajornar sense data la seva decisió sobre la petició espanyola, en espera de conèixer informació precisa sobre els aspectes jurídics, pràctics, econòmics i polítics de modificar el reglament comú que regeix l'ús de les llengües oficials a la Unió Europea.

Ara correspondrà a Espanya, en tant que presidència de torn de la Unió Europea, donar seguiment a l'expedient dins dels grups de treball que hi ha al Consell quan disposin dels informes financers i legals que li demanen la resta de socis per estudiar a fons la petició.

Els ministres van dedicar prop de 40 minuts a examinar la possibilitat de reconèixer com a llengües oficials el català, l'euskera i el gallec sense que al final se sotmetés la qüestió a votació, ja que va quedar palès que una vasta majoria va demanar més temps i xifres clares per a sustentar lanàlisi.

Al final, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, ha explicat a la premsa que a la sala havia "proposat iniciar el desplegament primer amb el català i, seguidament, amb les altres dues llengües".

També ha afirmat que "en absolut" es tracta d'una forma de discriminació cap al gallec i l'euskera perquè Espanya defensa l'oficialitat "de les tres", però aquest gest pretén respondre als dubtes de "part dels Estats membres" preocupats pel impacte de "tres llengües d´una sola vegada".

Per convèncer els seus socis europeus, la setmana passada Espanya ja s'ha ofert a assumir el cost del que suposaria la traducció i interpretació del català, èuscar i gallec com a llengües oficials comunes, tot i que ser part del reglament comú que regeix les llengües reconegudes implica que aquest cost se sufraga amb el pressupost comunitari. El Govern en funcions de Pedro Sánchez tampoc no ha facilitat de moment cap xifra del cost estimat per a aquesta mesura.

DUBTES SOBRE EL RECONEIXEMENT DE LLENGÜES REGIONALS



Preguntat per la condició d'aplicar un model "gradual", el ministre finlandès d'Afers Europeus de Finlàndia, Anders Adlercreutz, ha dit en declaracions a diversos mitjans entre ells Europa Press no ha recordat que aquesta exigència fos plantejada en les discussions a Vint-i-set, més enllà de les explicacions del ministre espanyol.

"No recordo que hagi estat discutit (...). No puc prometre que no es parlés, però no recordo que fos el cas", ha expressat el ministre, que ha apuntat que el principal element de "preocupació" és el "principi general" que suposa obrir la porta del reconeixement per la UE de llengües regionals per les conseqüències a altres països amb llengües minoritàries i més amb l'horitzó d'ampliació cap als Balcans occidentals que estudia la UE.

"Cal temps i examinar aquests possibles escenaris i veure què poden significar per a la Unió Europea d'avui i demà", ha afegit el ministre, abans d'apuntar de les dificultats per prendre decisions aquest dimarts per la "incertesa" i la informació "limitada" que es va facilitar a les delegacions.

"Ningú pot esperar que s'adopti una decisió a Brussel·les en un matí sobre una proposta la versió en paper de la qual ens acaba d'arribar aquell mateix dia", va dir, per part seva, el secretari d'Estat irlandès, Peter Burke, que s'ha unit al resta de delegacions que apunten manca de concreció sobre l'abast dels canvis que reclama a Espanya i ha considerat que, en tot cas, oficialitzar les tres llengües suposarà una “factura important”.

Un diplomàtic d'un altre Estat membre va assenyalar que Albares va plantejar la possibilitat de començar l'aplicació pràctica del català "abans" que la de l'euskera i el gallec, "tot i que cap Estat membre ho va esmentar en les seves intervencions". Tampoc a les discussions preparatòries a nivell d'ambaixadors es va tractar aquest escenari, afegeix.

"Ningú excepte Espanya ha parlat de trossejar (l'aplicació del reconeixement de les llengües cooficials", ha apuntat una altra font diplomàtica, que ha dit que en tot cas el desenvolupament de la proposta serà abordat en grups de treball "arribat el moment", encara que encara no hi ha un calendari clar per fer-ho.

A més, un nombre important de delegacions insisteix en la necessitat de comptar amb un dictamen jurídic dels serveis legals del Consell per aclarir l'impacte de la proposta espanyola i aclarir l'encaix que es podria donar a l'entrada de llengües regionals a l'oficialitat.

"No és simplement la qüestió del català sinó que potser es canviarà la lògica del funcionament de treball del règim lingüístic de la Unió Europea. Si hi ha una decisió pot tenir un impacte sobre una altra desena de llengües", apunta un alt funcionari europeu, que recorda, per exemple, la minoria russoparlant que hi ha a Letònia.