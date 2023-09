Fitxer - Imatge d'un peatge

La ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana en funcions, Raquel Sánchez, ha manifestat aquest dimarts l'optimisme del Govern perquè la Comissió Europea accedeixi a retirar del pla de recuperació espanyol la introducció de peatges en autopistes el 2024 i ha reiterat que “la voluntat del Govern no és aplicar cap sistema de pagament per l?ús d?autopistes".

"Ja hem dit que la voluntat del Govern no és aplicar cap sistema de pagament per ús en autopistes", ha recalcat en declaracions als mitjans al Parlament Europeu a Brussel·les, on aquest dimarts compareix davant la comissió parlamentària de Transport per presentar les prioritats de cartera en el marc de la presidència espanyola del Consell.

Brussel·les va confirmar al juliol que la mesura apareixia al pla de recuperació espanyol que va ser aprovat tant per Brussel·les com pels Estats membre i apareixia lligat, en concret, al desemborsament del cinquè tram, que puja a més de 8.000 milions d'euros.

Tot i això, Sánchez ha apuntat que "les condicions que es donaven en el moment en què es va presentar la mesura no són les mateixes que en l'actualitat" i encara que no ha confirmat si l'Executiu comunitari ha acceptat la retirada d'aquesta fita en la revisió del pla presentada per Espanya i encara pendent de l'avaluació de Brussel·les, ha assenyalat que són "optimistes".

En aquest sentit, ha explicat que el Govern ha presentat a la Comissió Europea una sèrie de "propostes alternatives" que busquen "reforçar" altres mesures que ja s'han aplicat i entre les quals ha subratllat els esforços per incentivar el transport ferroviari o el transport públic.

"Ens consta que la Comissió ho està analitzant i que podem compartir aquest criteri, aquesta anàlisi i aquesta visió compartida que ens permet ser optimistes", ha postil·lat.