El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha demanat generositat en la negociació però ha advocat per no caure en “ingenuïtats”/ @EP

Salvador Illa durant l'entrevista ha evitat parlar sobre una eventual llei d'amnistia , ja que estan "en un moment d'explorar les possibilitats que hi puguin haver per fer aquest acord" i ha remarcat que vol ser pacient i molt discret , textualment.

Diu que ni s'ha reunit ni preveu reunir-se amb Puigdemont , encara que la seva formació parla amb Junts.

En aquesta línia, ha assenyalat que la voluntat de Catalunya i Espanya és caminar pel "camí de la reconstrucció, d'assentament de la convivència" en el marc de la Constitució.

També ha respost el líder d'ERC, Oriol Junqueras, que aquest dimarts ha donat per fet que l'amnistia formava part de l'acord amb el PSOE per constituir la Mesa del Congrés: "Nosaltres quan fem un acord ho expliquem", i ha afegit que no han explicat cap.

"El PSC farà el que ha intentat sempre, que és fer més que parlar. I actuar", ha sostingut, i ha remarcat que estan fent les coses pas a pas, amb discreció, prudència i sense fer escarafalls ni declaracions innecessàries, als seus paraules.

“El que hem de fer és ser discrets i no fer res que surti del marc de la Constitució”, ha finalitzat Illa.