Alfonso Guerra presenta, aquest dimecres 20 de setembre, el llibre La rosa y las espinas. El hombre detrás del político a Madrid.

Tant l' expresident del Govern, Felipe González, com el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, han confirmat que seran a l'acte, que es farà a la sala Càtedra Major de l'Ateneu de la capital d'Espanya.

Segons explica Guerra, el llibre recull els punts de vista d'"aquell jove provincià, enamorat del teatre i la poesia, que va lluitar durant vint anys en clandestinitat contra una dictadura malsana" i que, més per atzar i per responsabilitat, que per vocació, va exercir un cert paper al govern d'Espanya i que avui vol creure que encara les seves opinions troben ressò en alguns espanyols.