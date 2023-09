El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dimecres que té "moltes ganes" que comenci la nova legislatura i de formar Govern, una circumstància per a la qual necessita el suport de l'independentisme, que encara no s'ha concretat.

"Jo per descomptat tinc moltes ganes de començar ja aquesta legislatura, que arrenqui el camí, que formem Govern i que consolidem els avenços" , ha assenyalat en una intervenció al Fòrum Econòmic Empresarial organitzat per la cambra de comerç hispana de Nova York, on es troba per participar a la Setmana d'Alt Nivell de l'Organització de les Nacions Unides (ONU).

Sánchez ha fet aquestes declaracions l'endemà que descartés una repetició electoral i es mostrés convençut que podrà formar un nou Executiu, segons va traslladar en conversa informal amb els periodistes que cobreixen el viatge.

CONDICIONS PER A LA INVESTIDURA



En tot cas, ni Sánchez ni la direcció del PSOE han confirmat de moment que compleixin les exigències de l'independentisme per recolzar la seva investidura, en primer lloc l'aprovació d'una amnistia als implicats en el procés independentista a Catalunya.

Altres condicions són la no renúncia a la "unilateralitat", o el nomenament d'un mediador internacional entre Catalunya i l'Estat, tal com va traslladar l'expresident de la comunitat, Carles Puigdemont, que està fugit de la justícia a Bèlgica.

En aquesta mateixa línia, Junts, el partit de Puigdemont, ha xifrat en 450.000 milions d'euros el "deute històric" de l'Estat amb Catalunya, ha demanat la condonació del deute del Fons de Liquidesa Autonòmica (FLA), així com recaptar tots els impostos, executar transferències sobre pensions i del 19% dels Fons Europeus, amb caràcter retroactiu.

Sánchez ha fet aquestes declaracions només a uns dies de la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se celebra el 26 i 27 de setembre i que previsiblement no aconseguirà la majoria suficient. Si Feijóo fracassa, seria el torn de Sánchez, previ encàrrec del Rei.

"LA LLAUNA QUE EM VA DONAR L'OPOSICIÓ"



D'altra banda, Sánchez ha tret pit de la situació econòmica del país i en concret ha fet referència a la correcció recent realitzada per l'Institut Nacional d'Estadística, un augment de l'1,3% del PIB entre el 2020 i el 2022.

"Jo crec que és una grata constatació del bon exercici del nostre país, la llauna que em va donar l'oposició a recuperar els nivells previs del PIB a la pandèmia, quan efectivament l'Institut Nacional d'Estadística acaba de testificar que va ser l'any 2022" , ha assenyalat.

Considera per tant que el país va pel bon camí, que les dades econòmiques ho avalen i considera que aquest exercici positiu no és degut a "cops de fortuna" ni a una conjuntura desfavorable sinó a una aposta "ambiciosa" de la societat espanyola i també del Govern.