El Lehendakari, Iñigo Urkullu , veu "tint polític" de cara a l'eventual investidura de Pedro Sánchez en la decisió del Govern espanyol de prioritzar el català davant de la UE, i reclama una "igual defensa" de les llengües oficials de l'Estat.

Després d'assegurar que no li ha agradat "res" la justificació que el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares , ha fet per donar prioritat a la llengua catalana, ha defensat "la història de la llengua basca", i ha revelat que el Govern Basc va transmetre ahir mateix per carta al Ministeri la seva preocupació perquè s'hagi relegat a l'èuscar.

En declaracions posteriors a l'acte d'obertura del curs acadèmic 2023-2024 de la Universitat de Deusto, a Bilbao, Urkullu ha expressat el seu malestar perquè Albares hagi prioritzat el català, “en primer lloc, per la insistència i, en segon lloc, per el nombre d'habitants que pugui tenir una comunitat històrica o una nació com la catalana, contraposant-ho a la pròpia història de la llengua basca”.

El Lehendakari creu que el ministre "ha marcat una prioritat" amb el català, "que més aviat fa la sensació que té un tint polític" de cara a la sessió d'investidura de Pedro Sánchez, i no sobre la base de "la realitat" de l'equiparació en la reivindicació de la presència de les llengües oficials a la UE. "En aquest sentit, continuarem insistint", ha assegurat.

A parer seu, s'ha obert un camí en aquesta direcció a la Unió Europea. "Des del Govern Basc hem plantejat la visió estratègica sobre el futur de la UE també respecte als idiomes propis oficials al nostre Estat i en el sentit de la diversitat lingüística i dels pobles que la conformen. Seguirem insistint en això i també és el que hem recordat el Govern espanyol”, ha subratllat.

L'EUSKERA, "EN PEU D'IGUALTAT"

Iñigo Urkullu, que ha assegurat que la possible investidura de Sánchez és una qüestió que correspon als partits polítics amb representació a les Corts Generals, ha afirmat que ell, com Lehendakari, fa "una defensa de la llengua que és pròpia dels bascos, que ha d'estar en peus d'igualtat amb altres llengües també al si de la UE".

Per això, insistirà en aquesta demanda, aprofitant que Espanya presideix el Consell de la UE aquest semestre. "Una vegada que se substanciï la sessió d'investidura la setmana que ve (del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo), veurem a veure què és el que plantegen els partits polítics a les Corts Generals", ha indicat.

El màxim representant del Govern Basc creu que hi ha "una oportunitat, també en la manera argumentativa", perquè es faci "una defensa igual de tots els idiomes que són oficials a l'Estat espanyol".

Urkullu ha destacat que ahir van manifestar la seva "preocupació" davant la decisió de José Manuel Albares a través d'una carta remesa per la Secretaria General d'Acció Exterior i Unió Europea al Ministeri d'Afers Exteriors mateix. "Seguirem en les converses que tinguem en endavant pel que pugui ser el cronograma i el programa també fixat per la Unió Europea", ha afegit.

Preguntat per si les declaracions d'Albares donant prioritat al català aprofundeix en el seu 'malestar' amb Pedro Sánchez, ha respost que no, perquè “tot és millorable”. "No és que aprofundeixin el malestar, sempre tot és millorable i, en aquest cas, jo crec que abunda més en aquest propòsit que la relació sigui més fluida, millor, més productiva, i més beneficiosa per a totes i tots", ha conclòs.