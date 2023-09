El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez @ep

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez , ha evitat desmentir el líder d'ERC, Oriol Junqueras , i confirmar així si ja està pactada la llei d'amnistia amb els independentistes catalans, alhora que ha assegurat que si és reelegit president serà “coherent " amb el que ha fet fins ara a Catalunya, on la legislatura passada va concedir l'indult als presos independentistes, a més d'eliminar el delicte de sedició i de rebaixar el de malversació.

En roda de premsa a Nova York, on assisteix a l'Assemblea General de l'ONU, ha eludit respondre fins a dues vegades per aclarir si el líder d'ERC ha mentit en dir que quan es va pactar recolzar el PSOE perquè obtingués la presidència del Congrés també s'acordà l'amnistia.

"Les converses poden ser discretes però els acords són transparents" , s'ha limitat a assenyalar, escudant-se que ara és el "moment" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i per tant ell no parlarà fins que aquest no fracassi en el seu investidura i Felip VI el designi a ell eventualment com a candidat.

"Aquí parlaré amb total franquesa, amb total transparència, sobre quines seran les línies mestres d'una hipotètica administració liderada pel Partit Socialista", ha assenyalat, avançant que "serà coherent" amb el que s'ha fet a Catalunya. En un altre moment, després de ser repreguntat si el líder d'ERC menteix, ha contestat: "No hi entraré".