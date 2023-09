El president del Partit Popular i candidat a la presidència del Govern, Alberto Nuñez Feijóo, saluda els assistents en un míting, al Multiusos Fontes do Sar, el 17 de setembre de 2023, a Santiago de Compostel·la, la Corunya, Galícia (Espanya) )

El PP ha noliejat desenes d'autobusos de tot Espanya per a una "mobilització massiva" a l'acte contra l'amnistia que ha convocat aquest diumenge a l'Avinguda de Felip II de Madrid, en què la cúpula del partit vol que el protagonisme recaigui en el seu candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo , segons han assenyalat fonts del partit.

Feijóo, que vol exhibir múscul amb aquest acte de protesta contra les "pretensions de Pedro Sánchez", centrarà el discurs a fixar les línies del discurs d'investidura que pronunciarà dos dies després al Ple del Congrés.

El líder del PP, que estarà recolzat pels 'barons' territorials, ha convidat els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy , que pronunciaran sengles discursos. En principi no està prevista la intervenció de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , malgrat que ha estat el PP de Madrid que ella dirigeix el que s'ha bolcat a l'organització d'aquest acte.

"No és un acte convencional del PP, no és un acte de partit més", han justificat fonts de la cúpula del PP, que han assenyalat que cal emmarcar-ho en el context del debat d'investidura després que Feijóo hagi estat "designat candidat" pel Rei".

Tot i que el partit tenia intenció de celebrar aquest acte "obert" a la Plaça d'Espanya, al final es farà a l'Avinguda de Felip II a partir de les 12.00 hores. El partit ha justificat aquest canvi d'ubicació al·legant "qüestions d'aforament, disponibilitat i accessibilitat".

AUTOCARS QUE VIATJARAN DES DE DIFERENTS PROVÍNCIES A MADRID

El PP està noliejant autobusos als diferents territoris i hi ha una crida a la mobilització des de la direcció nacional del PP. Així, el PP de Castella-la Manxa que dirigeix Paco Núñez "mobilitzarà més de 1.000 castellanomanxecs per defensar la igualtat de tots els espanyols diumenge que ve a Madrid", segons ha anunciat la formació.

El mateix passarà a més territoris. Per exemple, fonts del PP de CyL han avançat que ja hi ha "25 autobusos programats" si bé han subratllat que en ser una regió amb moltes províncies properes a Madrid, hi haurà molts militants que viatgin en AVE o amb cotxe.

El PP murcià també ha confirmat públicament que hi haurà una gran mobilització de la regió contra l'amnistia i per dir "no a les pretensions de Pedro Sánchez". "Són milers de militants, simpatitzants i persones alienes al Partit Popular dels 45 municipis de la Regió els que acudiran diumenge que ve" , ha declarat el portaveu del PP a l'Assemblea regional, Joaquín Segado.

També una "àmplia" delegació del PP Partit Popular de Cantàbria participarà a l'acte contra una amnistia i per al qual es noliejaran autobusos gratuïts des de Santander, Torrelavega i Laredo, segons ha dit el coordinador general del PP i portaveu parlamentari, Juan José Alonso.

Fonts de l'equip de Feijóo han reconegut que el lloc elegit per a l'acte --l'Avinguda de Felip II-- "es quedarà petit", si bé no volen anticipar cap xifra de quanta gent aproximada poden congregar.