L'exvicepresident del Govern i exvicesecretari general del PSOE , Alfonso Guerra , ha demanat aquest dimecres que no es concedeixi l'amnistia als implicats en el procés independentista perquè "falsificaria la història" en convertir en repressors demòcrates i presentaria com a demòcrates "felons" que van atemptar contra la llibertat, segons ha llançat.

Arxiu - L'exvicepresident del Govern Alfonso Guerra durant la presentació del llibre 'Aquell PSOE. Somnis d'una generació', a l'Auditori de la Fundació Francisco Giner de los Ríos, el 20 de juny de 2023, a Madrid (Espanya).

A la presentació del seu llibre, 'La Rosa i les espines', en un acte a l'Ateneu de Madrid amb l'expresident socialista Felipe González, ha defensat que una amnistia es concedeix quan un país passa d'un règim dictatorial a un democràtic, com va passar amb l'aprovada el 1977.

A més, ha assenyalat que és una mesura que s'ha d'aprovar per unanimitat "no amb mitjà en contra de l'acord" , com passa en aquesta segons ha advertit.

"Així que jo sol·licito, com a ciutadans de la democràcia, jo demano com a socialista que no es faci aquest pas, que no s'atorgui una amnistia que falsificaria la història que convertiria en repressors els demòcrates i presentaria com a demòcrates els felons que van atemptar contra la llibertat i la democràcia i que repeteixen cada dia que ho tornaran a fer", ha assenyalat.

Al seu parer amb aquesta amnistia es pretén "esborrar" un passat democràtic "el dels últims 45 anys" per passar a un futur "execrable", ha afegit.