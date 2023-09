EuropaPress 5420551 expresidente generalitat eurodiputado junts carles puigdemont ofrece rueda

Així en un dels seus darrers afirma "la premsa espanyola m’estalvia un munt de feina" perquè segonos Puigdemoent "cada dia m’assabento del que estic negociant i del que penso, i descobreixo moltes coses que desconeixia 🤣".



Afegint a més "Veient els esforços pel control del relat, es confirma la impressió que Espanya no és una nació, sinó una narració".

Puigdemonttweet

D'aquesta manera Puigdemont que va treballar com a periodista tracta els seus ex companys del sector. Cal recordar que va ser redactor del diari El Punt, i que va ser vocal de la Junta del Col·legi de Periodistes de Catalunya de 1995 a 1999 i ex director de la Agencia Catalana de Noticias. Una trajectoria que li queda molt lluny de Waterloo.