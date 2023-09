El líder d'ERC, Oriol Junqueras (i) i el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián (c), arriben al Congrés dels Diputats

ERC i Junts han caigut al compte, després de la seva estrena al Congrés, que almenys 260 diputats no utilitzaran el català, el basc i el gallec en les seves intervencions al Congrés i demanaran al PSOE i Sumar que sol·licitin a la Mesa del Congrés que es tradueixin també els discursos pronunciats en castellà. D'aquesta manera el 74% dels diputats al Congrés no faran servir cap llengua que no sigui el castellà, mentre que si ho farà el 26%.

L'aplicació d'aquesta nova petició no haurà de ser de caràcter immediat, com ha estat començar a poder utilitzar les llengües cooficials des d'aquesta setmana, sinó que es podrà esperar a incorporar al sistema de traducció definitiu en què es treballa de cara al començament del any que ve.

Santiago Abascal ha prohibit als diputats de Vox parlar en català, basc i gallec al Congrés. A més, el PP reivindica que només es parli el castellà malgrat la polèmica amb Borja Semper. El problema per als populars és, no obstant, que Abascal ja ha mogut fitxa i ha exigit una 'vendetta' al Senat, on el PP té majoria absoluta, perquè almenys aquí s'utilitzi només l'espanyol.