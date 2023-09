El Congrés aprova l'ús de les llengües cooficials/@EP

El Congrés ha oficialitzat l'ús del català, eusquera i gallec després de l'aprovació definitiva de la reforma del Reglament de la Cambra, que implementarà aquestes llengües cooficials en totes les activitats parlamentàries . Les esmenes a la totalitat presentades pel PP i Vox van ser rebutjades.

La reforma del Reglament que permet l'ús d'aquestes llengües al Congrés va ser recolzada per 180 vots a favor, inclòs el del president del Govern en funcions , Pedro Sánchez, que va arribar al Congrés per emetre el vot des de Nova York. La diputada del PP per Ourense, Rosa Quintana, també hi va votar a favor. El PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB, BNG i CC van donar suport al plurilingüisme al Congrés, mentre que el PP, Vox i UPN van votar en contra, sumant 170 vots en contra.

És rellevant destacar que la promptitud de la presència de Sánchez i el seu vot en aquesta reforma contrasta amb la seva absència a l'hemicicle durant la votació de la reforma de la llei del 'només sí que és sí' el passat 20 d'abril, quan va visitar el Parc Nacional de Doñana . A més, aquesta reforma va incloure una esmena del PNB que atorga validesa jurídica a les traduccions, permetent que les lleis aprovades i publicades pel Congrés siguin considerades versions autèntiques a totes les llengües oficials de l'Estat.

A més, el ple del Congrés va rebutjar les esmenes a la totalitat presentades pel PP i Vox, amb aquesta darrera rebent 179 vots en contra i 138 abstencions del PP i UPN, i l'esmena del PP obtenint 170 vots a favor i 179 vots en favor.

Durant el debat d'avui, la dreta ha dirigit crítiques al PSOE pel suport a la reforma del Reglament, al·legant que aquest suport es deu a compromisos amb els independentistes catalans. A més, s'han esmentat les declaracions del president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que ha expressat el seu interès a evitar que el conflicte a Catalunya sigui portat als tribunals.

En aquest context, les intervencions del PP, Vox i PSOE s'han centrat en el tema de la llei d'amnistia proposada per Junts, donant lloc a retrets mutus. D'altra banda, els independentistes catalans i bascos han destacat la rellevància d'aquest dia, que han qualificat com a "històric" a causa de l'aprovació del plurilingüisme a la Cambra.

FA UN ANY EL PSOE DEIA NO

Tot i que fa un any el PSOE va rebutjar tramitar una altra iniciativa per a l'ús de llengües cooficials al Congrés, en el debat d'aquest dijous el diputat del PSC Marc Lamuá ha insistit que aquesta reforma és “ més necessària que mai ” perquè la dreta ha convertit les llengües d'Espanya en una eina de confrontació" i "soroll" . "Uns, per intolerància, i els altres, per victimitzar-se", ha apuntat.

Per contra, ha dit, el PSOE està actuant amb “responsabilitat”. Lamuá que l'aplicació de la reforma impliqui "malbaratament" i s'ha preguntat si no ho és el "xiringuito" a favor de l'espanyol que la presidenta madrilenya, Isabel DíazAyuso, va muntar per a Toni Cantó, la Vicepresidència " sense competències" que els populars castellanolleonesos van donar a Vox per valor de 80.000 euros o els 375.000 euros que va costar al seu dia la bandera d'Espanya instal·lada a la Plaça de Colom.

Pel PP ha tornat a intervenir Borja Sémper , que, al contrari del que va fer dimarts passat, aquest dijous només ha utilitzat el basc per donar bon dia, i ha justificat l'esmena de totalitat del seu grup assegurant que està basada en una "lògica elemental" que consisteix que els qui tenen una llengua comuna la utilitzen per entendre's.

BNG EXIGEIX NO PRIORITZAR EL CATALÀ A LA UE

JosebaAguirretxea, del PNB, s'ha limitat a defensar en eusquera l'esmena presentada per la seva formació perquè el Reglament del Congrés contempli l'obligació que les lleis que s'aprovin definitivament a la Cambra Baixa es publiquin tant en castellà com en català, euskera i gallec, i que ho facin en igualtat de condicions, amb la mateixa validesa jurídica.

"Volem que el que es publiqui en una llengua tingui valor jurídic davant de qualsevol tribunal en qualsevol moment ", ha detallat. Des del BNG, Néstor Rego ha aprofitat la seva intervenció per exigir al Govern que rectifiqui a la UE i defensi en igualtat de condicions l'oficialitat del català, el basc i el gallec, sense prioritzar la primera.

"Els gallecs i les gallegues no som més que ningú, però tampoc menys. No podem acceptar una discriminació semblant ", ha avisat, després de carregar contra Sémper per sostenir que a ell ningú li dirà en quina llengua ha de parlar però el PP sí diu als altres quina llengua han d'utilitzar a la Cambra