El president del Centre d'Investigacions Sociològiques, José Félix Tezanos @ep

El Baròmetre d'Opinió realitzat aquest mes de setembre pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) , la seva primera enquesta després de les eleccions generals del 23 de juliol passat, torna a situar el PSOE al capdavant amb una estimació de vot del 33,5% i gairebé dos punts d'avantatge sobre el PP , que registra un 31,7%. A les urnes els populars van avantatjar en 1,3 punts els socialistes.

La tercera plaça és per a Sumar, amb un 11,9% i caient respecte a l'enquesta preelectoral i el resultat electoral, mentre que Vox li trepitja els talons amb un 11,1% gairebé en empat tècnic.

L'enquesta es basa en 10.104 entrevistes telefòniques realitzades els primers 12 dies de setembre a ciutadans de 2.058 municipis de 50 províncies. Aquells dies ja s'havia triat la Mesa del Congrés després del pacte de PSOE i Sumar amb els independentistes de Junts i ERC, ja es parlava la de l'exigència d'amnistia per als encausats pel procés i el rei havia designat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, com a candidat a la investidura.

L'estudi segueix la línia dels treballs anteriors del CIS, tot i que discrepa del resultat de les eleccions del 23 de juliol. Així, el PSOE apareix al capdavant amb una estimació de vot del 33,5%, al voltant de dos punts per sobre del pronòstic del baròmetre del juliol i de l'enquesta preelectoral, però a les generals va quedar segon amb un 31,7%.

I el PP, que va guanyar les eleccions del 23J amb un 33% dels vots, figura ara segon a l'enquesta del setembre del CIS amb un 31,7%, si bé millora les dades dels sondejos del juliol (29,6% ) i el preelectoral (31,4%).

REBAIXA EL VOT DECIDIT DE SUMAR

A més, el PSOE es destaca com a partit amb més electors compromesos ja que un 26,6% ja té decidit recolzar els socialistes si demà hi hagués noves eleccions, davant d'un 22,8% que anuncia el seu suport al PP.

Sumar i Vox segueixen pugnant per la tercera plaça a l'enquesta del setembre, amb un 11,9% per als de Yolanda Díaz i un 11,1% per als de Santiago Abascal. A les generals Vox va quedar tercer amb un 12,39% davant el 12,31% de la coalició plurinacional d'esquerres, però un mes abans, el CIS atorgava a Sumar la medalla de bronze amb folgança (15,5% al juliol i 16 ,4% a l'enquesta preelectoral).

L'estimació de vot de Sumar que realitza el CIS queda per sota del vot ja decidit d'aquesta formació, ja que un 12,2% dels enquestats asseguren tenir decidit votar Yolanda Díaz si demà es repetissin les eleccions.

JUNTS ES MENJA L'AVANTATGE D'ERC

Pel que fa a les formacions d'àmbit territorial, Junts ha retallat l'avantatge que el venia traient ERC, també a les generals, i ara tots dos empaten a l'1,7%, mentre que Bildu segueix davant del PNB (1,3% davant al 0,9% dels nacionalistes), en el mateix ordre que va sortir de les urnes el 23J.

En aquesta ocasió el CIS no inclou la seva habitual taula de valoració de líders, ja que l'estudi es fusiona amb el postelectoral i el qüestionari ja era prou llarg, però en tot cas manté la pregunta sobre el polític preferit per presidir el Govern i un altre cop apareix al capdavant el socialista Pedro Sánchez amb un 29,7% davant el 20,7% de Núñez Feijóo.