L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha sostingut aquest dijous que "hi ha polítics que, quan parlen, fan pujar el preu del pa, i d'altres que fan pujar el preu de la calç viva", en una al·lusió vetllada als exdirigents del PSOE Felipe González i Alfonso Guerra i en referència als GAL.

L?expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont. Foto de fitxer.

Ho ha dit un apunt a 'X' després de les declaracions d'aquest dimecres de González i Guerra en què van titllar el president del Govern en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, de "deslleial" per negociar una hipotètica amnistia per als líders de l'1-O.

"Hi ha polítics que quan parlen fer pujar el preu del pa, i altres fan que pugi el preu de la calç viva. De moment, sembla que hi ha un repunt a l'interès espanyol per l'òxid de calci", i ha acompanyat el seu missatge de un gràfic en què apareix l'evolució de les cerques a Internet del terme cal viva en els dos últims dies.