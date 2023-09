Així ha quedat Anna Hernández després de l'atac

The District va inaugurar aquest dimecres la segona edició del certamen i, igual que va passar el 2022, prop d'un centenar de persones lligada a la PAH van protestar i consideren una trobada que fomenta la inversió immobiliària especulativa.

The District busca el seu espai per ser el saló immobiliari per a professionals del sud d'Europa i el tercer en general, després de Mipim a Cannes i Expo Real a Munic. La seva marxa suposaria un cop per a Barcelona, ja que després de les dues primeres edicions sembla consolidat i un punt de trobada anual per al sector. Aquest any ha ocupat 14.000 m2 i ha reunit durant tres dies 10.000 directius, dels quals més de la meitat són estrangers. L'impacte econòmic de l'esdeveniment a la ciutat puja a 21 milions d'euros.

Aquest any, però, la destacada presència policial va impedir l'entrada dels manifestants a les instal·lacions on se celebra el congrés però els participants van tenir dificultats per accedir als salons i molts van ser ruixats de pintura plàstica sobre els seus vestits i vestits. igual que va passar l?any passat. La protesta va endarrerir l?obertura de l?esdeveniment en més d?una hora i va dificultar la normalitat al llarg del primer matí.

Entre les persones ruixades s'ha trobat en aquesta ocasió Anna Hernández qui anava a l'envent en exercici de les seves responsabilitats a l'AMB i que ha vist com ha estat atacada amb molts altres participants que han patit de la mateixa manera la ira dels detractors del saló . De fet, els Mossos han hagut d'intervenir per protegir diversos participants i s'han produït algunes detencions.

De fet s'han viscut múltiples moments de tensió amb els Mossos, que ha utilitzat la porra, al The District que ha agafat 10.000 participants. La concentració, de detractors, ha estat convocada per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), el Sindicat de Llogaters i altres organitzacions a favor del dret a l'habitatge, i que ha reunit un centenar de persones ben organitzades i que no han dubtat a enfrontar-se als participants i perseguir-los fins a lentrada.

Jordi Moix exdirectiu del Barça també ha patit la ira dels detractors The District

Davant d'aquesta situació, Nebext empresa organitzadora està estudiant el trasllat de la trobada a Màlaga, una plaça que considera actualment atractiva entre els professionals europeus que busca atraure el congrés.



"Només el fet que Nebext tingués signat amb Fira de Barcelona la celebració a les seves instal·lacions del certamen durant dues edicions ha impedit que aquesta segona edició ja s'hagi celebrat a Màlaga", insisteixen les mateixes fonts. De fet, per minimitzar els riscos i dificultar l'accés dels protestants al congrés, Nebext ja va sol·licitar el trasllat de l'esdeveniment al recinte de l'Hospitalet, encara que s'han mantingut les protestes.