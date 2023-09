El Ple del Congrés ha aprovat aquest dijous la reforma del seu Reglament que regularitza l'ús de les llengües cooficials tant als debats com a les iniciatives parlamentàries i ho ha fet amb el vot en contra del PP, Vox i UPN. La resta de l'hemicicle ha donat suport al text, que ha tirat endavant amb 180 vots, quatre per sobre de la majoria absoluta que requeria.

Alberto Núñez Feijóo entrant al Congrés amb Cuca Gamarra @ep

A més dels grups proposants - PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNB i BNG - l'han recolzat Junts i Coalició Canària. A més, el Partit Popular ha tornat a fer un 'Alberto Casero', donant un vot a favor per error. En aquest cas ha estat la diputada popular, Rosa Quintana Carballo , electa per Ourense. No hi ha hagut abstencions.

L'ús de les llengües cooficials va ser una de les condicions que van posar ERC i Junts per recolzar l'elecció de Francina Armengol com a presidenta del Congrés i assegurar així una majoria progressista a la Mesa del Congrés. Només ser elegida, la mateixa presidenta va anunciar que el català, el gallec i l'euskera podrien parlar-se des d'aquell moment a la Cambra , i de fet s'han estrenat a les sessions plenàries dedicades a aquesta reforma reglamentària.

Es tracta de la primera iniciativa aprovada en aquesta XV Legislatura i ha seguit una tramitació exprés. Es va qualificar fa una setmana, es va prendre en consideració dimarts passat i aquest mateix dijous ha quedat definitivament aprovada després de rebutjar-se l'esmena a la totalitat de Vox i les parcials presentades pel PP. Tota la tramitació de la reforma s'ha fet d'una tacada al Ple, sense passar per la Comissió de Reglament, que encara no s'ha constituït.

L'única esmena que ha tirat endavant porta la signatura del PNB i obliga que les lleis que s'aprovin definitivament a la Cambra Baixa es publiquin tant en castellà com en català, èuscar i gallec, i que ho facin en igualtat de condicions, amb la mateixa validesa jurídica.

Durant el debat s'han reproduït els arguments ja escoltats a la sessió de dimarts en castellà, èuscar, gallec i català. La novetat l'ha protagonitzat el diputat de Chunta Aragonista, Jorge Pueyo, que ha intervingut per primera vegada estrenant l'aragonès a l'hemicicle. Ho ha fet per al·lusions per replicar a les crítiques que li ha fet Vox per denunciar la "repressió" a què, ha denunciat, s'ha sotmès històricament a la seva llengua.

Les llengües que són oficials a les seves respectives comunitats són traduïdes pels intèrprets, però els diputats que usin aquelles que no tenen oficialitat però sí que gaudeixen d'especial reconeixement o protecció --com l'aragonès o el bable-- s'han d'autotraduir. Pueyo no ho ha fet, les seves paraules no han sortit traduïdes pels traductors, però sí que han estat transcrites en castellà per les pantalles instal·lades a l'hemicicle.

FA UN ANY EL PSOE DEIA NO



Tot i que fa un any el PSOE va rebutjar tramitar una altra iniciativa per a l'ús de llengües cooficials al Congrés, en aquest dijous el diputat del PSC Marc Lamuá ha insistit que aquesta reforma és "més necessària que mai" perquè la dreta ha convertit les llengües d'Espanya en una eina de confrontació" i "soroll". "Uns, per intolerància, i els altres, per victimitzar-se", ha apuntat. Per contra, ha dit, el PSOE està actuant amb "responsabilitat".

Lamuá que l'aplicació de la reforma impliqui "malbaratament" i s'ha preguntat si no ho és el "xiringuito" a favor de l'espanyol que la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va muntar per a Toni Cantó, la Vicepresidència "sense competències" que els ' populars castellanolleonesos van donar a Vox per valor de 80.000 euros o els 375.000 euros que va costar al seu dia la bandera d'Espanya instal·lada a la Plaça de Colom.

Pel PP ha tornat a intervenir Borja Sémper, que, al contrari del que va fer dimarts passat, aquest dijous només ha utilitzat el basc per donar bon dia, i ha justificat l'esmena de totalitat del seu grup assegurant que està basada en una "lògica elemental" que consisteix que els qui tenen una llengua comuna la utilitzen per entendre's.

SEMPER NOMÉS UNA PARAULA A EUSKERA



"Aquesta Cambra representa les sobirania nacional, el que és comú, i en aquests temps convé també recordar aquestes obvietats", ha manifestat, per afegir que la riquesa cultural espanyola té "uns adversaris clars i poderosos" per pretendre "convertir aquesta riquesa cultural en un problema ". Així, ha avisat que l´objectiu polític central de l´independentisme "no és defensar la llengua pròpia, sinó negar l´existència de la llengua comuna".

Per la seva banda, els diputats de Vox han estat fora de l'hemicicle durant la intervenció en eusquera del diputat del PNB Joseba Agirretxea, que ha estat el primer portaveu a parlar, però sí que han entrat per escoltar el seu portaveu, Pepa Millán, denunciar que aquesta reforma no busca "protegir la varietat lingüística", sinó "atacar l'espanyol" i tot per "acontentar les exigències dels que volen trencar amb la unitat i la convivència".

EL QUE ENS COSTA DINERS ÉS LA CORRUPCIÓ



També ha acusat el PSOE i els seus aliats de "practicar l'apartheid lingüístic contra l'espanyol". "No és la primera cessió al separatisme i no serà l'última", ha advertit la portaveu parlamentària, censurant l'"afany de poder desmesurat" de Sánchez.

Per Sumar ha pujat a la tribuna Àgueda Micó, de Compromís, que ha anat passant del valencià al castellà i ha carregat contra la bancada de la dreta: "Espanya és plural i diversa i mai serà el que ells volen que sigui", ha recalcat , abans del "Borja, sigues fort" que ha dedicat a Sémper després de les crítiques en el seu propi partit per haver fet servir el basc en el primer debat.

També ha replicat a les crítiques de PP i Vox pel cost que implica l'aplicació d'aquesta reforma del Reglament que "garantir drets mai no és car, sinó una inversió" i que el que no surt a compte és la corrupció com la que, denunciat, ha practicat durant dècades el PP a la seva comunitat.

L'EUSKERA A NAVARRA



La diputada de Bildu Bel Pozueta ha dedicat la seva intervenció a denunciar la discriminació dels euskaldunes a Navarra i les "polítiques públiques contra l'euskera" que atribueix tant UPN com el PSN. "Nafarroa és cada cop més euskaldun i ho serà més", ha dit, reclamant la necessitat d'obrir un nou cicle a Navarra en matèria lingüística.

La diputada de Junts Pilar Calvo, en una al·locució íntegrament en català, ha presumit que la seva formació ha estat imprescindible per fer realitat aquesta reforma del Reglament a què, ha insistit, el PSOE ha accedit no per convicció, sinó per necessitat.

També ha parlat únicament en català Montserrat Bassa, d'ERC, que igualment ha reivindicat la lluita de la seva formació a favor del català al Congrés i les institucions europees, s'ha congratulat que també es reconegui l'occità i ha assenyalat que la seva i el valencià “són la mateixa llengua”. "Per fi acaba la imposició i acaba el nostre esborrat en aquesta Cambra", ha dit.

BNG EXIGEIX NO PRIORITZAR EL CATALÀ A LA UE



Joseba Aguirretxea, del PNB, s'ha limitat a defensar en basc l'esmena presentada per la formació. "Volem que el que es publiqui en una llengua tingui valor jurídic davant de qualsevol tribunal en qualsevol moment", ha detallat.

Des del BNG, Néstor Rego ha aprofitat la seva intervenció per exigir al Govern que rectifiqui a la UE i defensi en igualtat de condicions l'oficialitat del català, el basc i el gallec, sense prioritzar la primera. "Els gallecs i les gallegues no som més que ningú, però tampoc menys. No podem acceptar una discriminació semblant", ha avisat, després de carregar contra Sémper per sostenir que a ell ningú li dirà en quina llengua ha de parlar però el PP sí diu als altres quina llengua han d'utilitzar a la Cambra.