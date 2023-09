Set de cada deu espanyols que van votar en les últimes eleccions generals es mostren descontents amb el resultat del 23 de juliol i fins i tot un terç voldria que hi hagués una nova convocatòria electoral, segons es desprèn del Baròmetre d'Opinió realitzat aquest mes de setembre pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) .

Material electoral per a les properes eleccions generals del 23 de juliol al magatzem d'urnes, el 18 de juliol del 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

El sondeig fa una sèrie de preguntes als enquestats sobre el seu comportament abans, durant i després d'aquesta cita electoral i les impressions sobre els resultats que van donar les urnes.

D'entrada, només un 21% diu que està content amb el que va passar el 23J, mentre que un 35,8% es mostra disgustat i preferiria que hi hagués noves eleccions ia un altre 35,3% tampoc li agrada però es resigna al que va sortir de les urnes.

L'organisme que dirigeix el sociòleg socialista José Félix Tezanos revela, a més, un gran compromís dels espanyols amb el seu dret a vot, ja que un 72,1% no va pensar en cap moment a abstenir-se, davant d'un 27,8% que sí que ho van arribar a pensar.

La majoria dels enquestats (61%) tenia decidit el partit o la coalició que votaria abans de l'inici de la campanya electoral, mentre que un terç va prendre la decisió en aquests quinze dies: un 15,9% durant l'última setmana i un 12,5% al començament de la campanya.

Així mateix, l'enquesta apunta que vuit de cada deu espanyols no va canviar de partit quan va decidir anar a votar i va restar que sí que ho va fer la meitat (55,2%) va virar durant l'última setmana de la campanya electoral.

AFINITAT I PROGRAMA DETERMINEN EL VOT



Preguntats sobre la raó que els va portar a votar un partit o coalició a les últimes generals, el 25,1% dels espanyols respon que ho va fer per afinitat ideològica, un 13,3% atenent el programa electoral.

De fet, si hagués conegut els resultats de les eleccions legislatives, nou de cada deu entrevistats assegura que hauria votat el mateix partit o candidatura i només un 7,6% hauria votat diferent.

Entre els que van decidir no votar a la cita electoral del juliol passat, gairebé un 40% ho va decidir molt abans de l'inici de la campanya electoral encara que la meitat recalca que en algun moment va pensar a fer-ho. Si ho hagués fet, un 26,1% hauria votat el PSOE i un 22,3%, el PP.

Dels que es van abstenir de votar, un 23,9% justifica la seva decisió en què no inspirava confiança cap partit o polític, un 13,1% no se sentia representat per cap candidatura i un 10,7% assegura no creure en la política. En tot cas, si es convocaren eleccions al Parlament en aquest moment, set de cada deu anirien votar amb tota seguretat.