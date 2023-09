Un magistrat. Foto: Europa Press

L Associació Professional de la Magistratura (APM), l'Associació Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) i Fòrum Judicial Independent (FJI) han retret el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que qüestioni la via judicial que es va emprendre contra els líders del Procés i han recordat que "els tribunals no poden mirar cap a una altra banda" quan es comet un delicte "perquè siguin polítics i diguin que actuen amb fins polítics".

María Jesús del Barco, presidenta de l'associació majoritària de jutges (APM), ha subratllat en declaracions a Europa Press que "la via judicial es va iniciar perquè (els líders independentistes) van cometre fets delictius". Sobre aquest extrem, a més, ha recordat que el mateix Sánchez "va aplaudir" que els jutges actuessin, "dient que portaria a (Carles) Puigdemont davant la Justícia".

Per part seva, el portaveu de FJI, Fernando Portillo, ha incidit també que "la via judicial que es va emprendre no va ser perquè (els líders del Procés) hagin volgut defensar unes opcions polítiques, sinó perquè van recórrer al camí del delicte".

En aquest sentit, ha mostrat la seva "sorprenent" pel fet que cada vegada es faci servir més el prisma "polític" per "justificar-ho tot". "La judicialització va venir perquè es va cometre un delicte", ha assenyalat alhora que ha recalcat que "els tribunals no poden mirar cap a una altra banda perquè siguin polítics i diguin que actuen amb fins polítics".

A més, el portaveu de FJI ha recordat que “els delictes comesos s'han demostrat amb les condemnes que hi ha hagut” i que no perseguir-los per la via judicial “seria pensar que els polítics són una casta a part per als que no s'aplica llei”.

Per part seva, Jorge Fernández Vaquero, portaveu de l'AJFV, ha assegurat en declaracions a aquesta agència de notícies que com a ciutadà el "preocupa" que el cap de l'Executiu "pensi que hi ha fets delictius que no havien d'haver estat perseguits penalment".

"Com a persona compromesa amb els drets humans em preocupa que tinguem càrrecs de responsabilitat política que creguin que l'imperi de la llei està supeditat a interessos polítics", ha apuntat.