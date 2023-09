EuropaPress 5421208 princesa lleonor primer dia vestida uniforme

La Princesa d'Astúries jurarà la Constitució el proper 31 d'octubre, dia del 18è aniversari, en una sessió plenària de Congrés i Senat, segons ha anunciat aquest divendres Zarzuela. A l'acte no acudirà el Rei emèrit, que sí que ha estat convidat a una celebració familiar posterior al Palau del Pardo.

La data, que ja s'esperava ja que l'avançament electoral ha fet que les Corts no estiguin en funcions per a aquesta data, va ser acordada a la reunió mantinguda dijous a iniciativa de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i en què van estar el president del Senat, Pedro Rollán, així com representació del Govern i de la Casa del Rei.

Després de l'acte protocol·lari davant les Corts, previst a la Constitució, la Princesa Leonor rebrà el Collar de l'Ordre de Carles III en una cerimònia al Palau Reial en presència dels poders de l'Estat. A aquesta cerimònia seguirà un esmorzar amb una representació de les més altes autoritats de l'Estat.

D'altra banda, la Casa del Rei ha informat que després de tots dos actes institucionals tindrà lloc una celebració familiar i de caràcter privat a què assistiran els Reis, la Princesa d'Astúries, la Infanta Sofia, així com la família de Don Felipe i la de Donya Letizia.

Fonts consultades han aclarit que el Rei emèrit només assistirà a aquesta última celebració i no serà present als actes institucionals.