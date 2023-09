El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg ha admès a tràmit els recursos de nou condemnats del ' procés ' contra la sentència del Tribunal Suprem per la qual se'ls va imposar penes de fins a 13 anys de presó i inhabilitació per delictes de sedició i malversació. Els magistrats han donat termini a Espanya fins al 12 de gener per presentar les al·legacions.



Membres d'ERC condemnats al procés presenten la seva estratègia al TEDH d'Estrasburg @EP

Fonts jurídiques han confirmat que el tribunal europeu ha notificat aquest mateix divendres la decisió a l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras; els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull ; a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ; a l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i al president d'Òmnium Cultural Jordi Cuixart .



A la resolució del TEDH, a la qual ha tingut accés aquesta agència de notícies, consta que els condemnats han al·legat davant que han vist vulnerat --entre altres-- l'article 7 del Conveni Europeu de Drets Humans, que fixa que "ningú podrà ser condemnat per una acció o una omissió que, en el moment en què hagi estat comesa, no constitueixi una infracció segons el dret nacional o internacional" i que preveu que tampoc no podrà ser imposada "una pena més greu que l'aplicable en el moment en què que la infracció hagi estat comesa".



En aquest sentit, les defenses s'han mostrat contra la interpretació que ha fet el Suprem del delicte de sedició i del delicte de malversació de cabals públics. Sobre aquest extrem, cal recordar que l'alt tribunal els va condemnar a penes entre 12 i 13 anys de presó i d'inhabilitació.



Els líders independentistes també ha al·legat davant el TEDH que han vist vulnerats els articles 10 i 11 del Conveni Europeu --en referència als drets de llibertat d'expressió i de reunió-- en haver estat condemnats per sedició quan "simplement havien encoratjat la gent a participar en manifestacions en defensa del procés dʻindependència ia participar en un referèndum sobre la independència de Catalunya”.



En el marc dels seus recursos, alguns dels condemnats també s'han emparat a l'article 5 del Conveni --relatiu a la llibertat ia la seguretat-- perquè considera que el temps que van passar a la presó va ser "desproporcionat". Així mateix, han fet referència, entre d'altres, a l'article 6, que preveu el dret a un procés equitatiu.



MODIFICACIÓ DE LES CONDEMNES



Les seves queixes han arribat al TEDH després que esgotaran la via a Espanya quan el Tribunal Constitucional els va denegar l'empara.



Cal recordar que el febrer passat el Suprem va revisar les condemnes dels nou condemnats arran de la reforma penal que va eliminar el delicte de sedició i va modificar el de la malversació . Aquesta revisió es va limitar a les penes d?inhabilitació perquè les de presó van ser indultades pel Govern el 2021.



En el cas de Junqueras, el TS va acordar mantenir la pena de 13 anys d'inhabilitació, cosa que suposa que no podrà aspirar a cap càrrec públic fins al 2031, en canviar-li el delicte de sedició pel desobediència i mantenir-lo de malversació.



Per a Romeva, Turull i Bassa va estimar pertinent mantenir les penes d'inhabilitació per desobediència i malversació descartant una rebaixa de penes en mantenir aquest últim delicte en la seva modalitat agreujada, de manera que continuaran inhabilitats fins al 2030.



Per la seva banda, el tribunal va condemnar Sànchez i Cuixart per desordres públics i Forcadell, Rull i Forn per desobediència. En els seus casos aquest canvi de delictes va suposar l'extinció total de les condemnes d'inhabilitació respectives.