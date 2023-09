L'exportaveu de Ciutadans Edmundo Bal i el procurador taronja a les Corts de Castella i Lleó, Francisco Igea , entre altres cares conegudes del sector crític d'aquest partit, presenten aquest dissabte l'associació Nexo , que neix amb l'objectiu de treballar per crear una iniciativa política "reformista i progressista" capaç de transcendir els blocs i mirar cap a banda i banda.

El portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, ofereix una roda de premsa.

La història de Nexo va començar amb les divergències que Bal i Igea van mantenir amb l'Executiva de Ciutadans arran de la decisió de la formació taronja de no concórrer a les eleccions generals del 23J. Tots dos van liderar un front crític que va expressar àmpliament el seu malestar i descontent amb aquesta postura i que finalment va portar la direcció del partit a obrir-los sengles expedients disciplinaris.

Després de l'adopció d'aquesta mesura, a finals de juny, el portaveu parlamentari i el procurador es van reunir amb un grapat d'afiliats i membres del Consell General de Ciutadans i Bal ja va deixar entreveure la intenció de "plantejar en el futur" un nou projecte polític.

Fonts de Nexo situen aquesta reunió com a germen de l'associació. De fet, s'han sumat altres cares visibles de Ciutadans que també van integrar aquest vessant crític : els diputats Sara Giménez, Miguel Gutiérrez, Maricarmen Martínez Granados i Juan Ignacio López-Bas ; l'exregidor de l'Ajuntament de Madrid Santiago Saura ; o l'exsenador 'taronja' Miguel Sánchez López , enumeren des de l'associació.

CARES NOVES I ALTRES CONEGUDES



Nexo està conformada per 38 promotors i són tres les persones que componen la cúpula: un president --Saura--, un secretari -- López-Bas -- i una tresorera -- Ana Elliott , regidor a Majadahonda des del 2015 fins al 2023-- . De moment està concebuda com una associació i no un partit polític.

A més, els fundadors s'han posat en contacte amb plataformes amb una vocació similar però amb menys projecció pública per armar una mena de Sumar, com el de Yolanda Díaz , en què convergeixin totes elles. Precisament, subratllen que el projecte està compost per gent nova i la idea és que sigui coral i democràtic, fugint de mecàniques cesaristes i vicis del passat, diuen en una referència vetllada a Ciutadans.

Sobre la possibilitat d'acabar convertint-se en un partit polític, les fonts consultades no neguen l'objectiu polític de l'associació, però criden la cautela. És una decisió que ha de prendre l'assemblea de Nexo en conjunt atenent criteris com el cicle electoral. Per exemple, hi ha la possibilitat que es repeteixin les eleccions generals i el 2024 també hi ha eleccions al Parlament Europeu.

PROLIFERACIÓ DE PROJECTES QUE APUNTEN AL MATEIX ESPAI



Les fonts de Nexo sí que creuen que hi ha un nínxol electoral que ha quedat orfe amb la pèrdua de rellevància de Ciutadans. Si escau, apel·len a la dreta del PSOE i l'esquerra del PP amb la vista posada a transcendir els blocs i ser capaços de pactar amb els uns i els altres.

Encara que a Nexo són conscients que no tenen els mitjans econòmics i la infraestructura per emprendre aquest repte, garanteixen intentar-ho i no rendir-se. De moment, aquest dissabte presenten una associació per generar idees, adhesions, controvèrsia, notícies, crítica política i propostes.

Nexo se suma així a altres projectes creats després de la caiguda de Ciutadans. Un grup d'intel·lectuals i expolítics 'taronges' i d'Unió, Progrés i Democràcia (UPyD), entre els quals també figura Igea, han impulsat La Tercera Espanya, un projecte de nou partit socialdemòcrata crític amb el PSOE, que es defineix com “una esquerra reformista" enfocada al futur i "conscient d'Espanya", que rebutja els "privilegis" i defensa com a "imprescindible" la igualtat dels espanyols davant la llei.

També critica els dos partits hegemònics, PP i PSOE. Creu que Espanya "es troba al límit de la implosió" amb una "dreta indecisa" --PP-- que "no entusiasma els seus votants" i una esquerra --PSOE-- que "ha llançat el seu ideari secular per la borda, apostant pels camins del populisme, del personalisme, de l'oportunisme i de la demògia”.

En aquest nou projecte també hi participen el fundador de Ciutadans Francesc Carreras , jurista de professió; l'exeuroparlamentari d'UPyD Francisco Sosa Wagner ; el filòsof Fernando Savater ; l'escriptor Andrés Trapiello ; l'advocada Elvira Marcos ; l'escriptora Gabriela Bustelo ; i el periodista i expresident del Fòrum d'Ermua, Iñaki Ezkerra .