El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, presideix la reunió de la Junta Directiva Nacional del partit, a la seu del PP, a 11 de setembre de 2023, a Madrid (Espanya).

El popular Juanma Moreno, el president d'Andalusia, ha concedit aquest divendres una entrevista a El Confidencia on ha deixat clar l'estratègia d' Alberto Núñez Feijóo per poder superar la sessió d'investidura i arribar a la Moncloa. "Els diputats del PSOE s'han de rebel·lar pels seus principis en la investidura de Feijóo", ha dit el baró del PP, cridant a una mena de 'granada' que trenqui les files socialistes, igual que va passar el 2003 quan els diputats de l'Assemblea de Madrid Eduardo Tamayo i María Teresa Sáez es van absentar del ple d?investidura de Rafael Simancas i van permetre que Esperanza Aguirre arribés a la presidència de la Comunitat.

Les veus entre els populars que demanen que es torni a produir una situació similar estan creixent els últims dies. La mateixa Esperanza Aguirre , que segueix justificant el 'tamada' del 2003, ha demanat als diputats del PSOE que desobeeixin la direcció del partit. "Espero que alguns dels diputats del PSOE no votin Pedro Sánchez, això sí que m'agradaria", ha assenyalat l'expresidenta de la Comunitat de Madrid.

REBUIG DELS DIPUTATS DEL PSOE

Aquesta insistència entre els populars no ha agradat gens als dirigents socialistes. Diversos membres de la direcció del PSOE i diputats socialistes han retret a Juanma Moreno les seves declaracions. A Ferraz consideren que està encoratjant un nou tamanyàs i assenyalen directament Feijóo com a responsable.

El senador i secretari d'Acció Electoral, Javier Izquierdo, ha carregat contra el PP en assenyalar que el recurs "al transfuguisme " és pràctica habitual "un dels seus grans èxits", ha escrit en un missatge a X. En la mateixa línia s'ha expressat el diputat i vocal adjunt a la Secretaria dOrganització del PSOE, Juan Francisco Serrano. "Quan la teva única proposta és encoratjar una mida és que el teu temps polític albira la seva fi", ha indicat en referència a Moreno.

Així mateix, la diputada i secretària de Treball, Economia Social i Autònoms, Montse Mínguez, ha culpat directament Feijóo i considera que és reflex de la seva soledat com a líder. "Això de trucar a la "rebel·lió" que estan fent Feijoo i les seves antenes mediàtiques, és el reflex de la solitud i la ignomínia com a líder", ha escrit a la mateixa xarxa social. "Amb els socialistes que no compti per a aquesta baixada", ha advertit.

També ha expressat el seu rebuig el secretari general del PSOE d'Andalusia, Juan Espadas que va acusar Moreno d'"incitar amb naturalitat al transfuguisme", a més de preguntar-se de si al Partit Popular "són capaços de repetir la mida".

Finalment, el diputat per Màlaga, Ignacio López Cano, ha assegurat que els parlamentaris socialistes compliran "amb el mandat de les urnes" i per tant votaran "no" Feijóo. A més, ha recomanat a Moreno que s'ocupi que funcioni bé la sanitat i deixi de demanar als altres que incompleixin la seva obligació.