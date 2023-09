Aquestes tensions internes plantegen desafiaments per al futur polític de la coalició liderada per Yolanda Díaz. EP

Dos mesos després de les eleccions, l'espai polític d'esquerra que conforma Sumar es troba en un procés de reorganització i de definició del rumb polític. Enmig d'aquesta reconfiguració, han sorgit tensions internes, especialment entre els partits aliats, com ara Podem i Esquerra Unida (IU).

PODEM BUSCA LA SEVA IDENTITAT

Podem, que ha mantingut una relació de col·laboració amb Sumar, ha començat a marcar distància. La formació morada està organitzant una "conferència política" per definir el nou enfocament polític i mantenir la identitat dins del panorama polític d'esquerra. Un dels punts clau és la no acceptació de la doble militància, cosa que podria tenir implicacions per als càrrecs afins a Yolanda Díaz que es vulguin unir a Sumar en el futur.

IU BUSCA MÉS PARTICIPACIÓ

Esquerra Unida (IU) també ha expressat la seva insatisfacció amb el repartiment de portaveus adjuntes al Congrés dels Diputats, igual que Podem. La formació advoca per un "front ampli" que garanteixi una participació equitativa en la presa de decisions polítiques dins de la coalició Sumar.

Tots dos partits estan a la recerca de solucions a les seves demandes, mentre Sumar encara no s'ha constituït oficialment com a partit polític. S'espera que Yolanda Díaz formalitzi l'organització de Sumar a finals d'any, un cop es resolgui la qüestió de la investidura de Pedro Sánchez i la formació d'un nou govern de coalició.

MALESTAR AL SUD

A més de les tensions internes, es percep un sentiment d'abandó a regions com Andalusia i d'altres del sud d'Espanya. Els representants d'aquestes àrees creuen que Díaz està centrant la coalició en els interessos de Catalunya i València, seguint el model de Más Madrid, cosa que podria tenir repercussions negatives al sud i resultar en una pèrdua de vots en cas de noves eleccions.

Aquestes tensions internes generen un ambient tens dins de Sumar, amb desacords pel que fa al repartiment de poder i l'orientació política de la coalició. Mentre que alguns veuen Díaz com algú disposada a lliurar Sumar al PSOE ia concentrar-se en el seu propi lideratge, altres qüestionen el seu lideratge i la direcció que està prenent la coalició.

El debat sobre la "plurinacionalitat" de Díaz també ha generat controvèrsia, ja que alguns creuen que és una estratagema per silenciar Podem i establir un grup de parlamentaris de primera categoria i un altre de segona. Això ha portat a un augment en la insatisfacció tant a Podem com a certs sectors d'IU.

Amb aquest malestar intern i les creixents tensions dins de Sumar, el futur polític de la coalició es veu desafiat, i la unitat del grup parlamentari liderat per Yolanda Díaz està en joc mentre els partits busquen més protagonisme i representació en aquesta aliança d'esquerra.