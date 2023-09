El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, elegeix María José García-Pelayo, alcaldessa de Jerez de la Frontera i senadora 'popular', per ocupar aquest lloc clau a l'organització municipalista, consolidant així el seu domini a l'àmbit municipal després de les eleccions del passat 28 de maig. EP

El PP aconseguirà aquest dissabte la Presidència de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) després dels vuit anys de mandat del socialista Abel Caballero. Per a aquest lloc, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha escollit l'alcaldessa de Jerez de la Frontera i senadora popular, María José García-Pelayo.

D'aquesta manera, l'arribada del PP a la Presidència de la FEMP completarà la seva hegemonia municipal després de les eleccions del 28M passat, que li han permès liderar una trentena de capitals de província i ser el partit amb més alcaldies a Espanya, governant més de 3.220. municipis, el 46,5% de tots els ajuntaments del país.

Això permetrà als populars alçar-se previsiblement amb Presidència de l'organització municipalista al Ple que se celebra aquest dissabte a IFEMA per renovar la Junta de Govern de la FEMP després dels comicis municipals del passat 28M.

El líder del PP ha descartat col·locar en aquest lloc una alcaldessa d'una capital de província i ha decidit optar per un perfil andalús per presidir l'organització municipalista, després dels resultats aconseguits per la federació liderada per Juanma Moreno al 28M.

García-Pelayo va obtenir la majoria absoluta el passat 28M a l'alcaldia de Jerez de la Frontera, on va tornar a aconseguir el bastó de comandament després d'haver estat ja alcaldessa en dues etapes anteriors, entre el 2003 i el 2005 i el 2011 i el 2015.

A més, Feijóo ha escollit l'alcaldessa de Santander, Gema Igual, per ocupar la vicepresidència de la federació municipalista, mentre que els portaveus les ocuparan les alcaldesses de València i Saragossa, María José Catalá i Natalia Chueca, respectivament.

ACUDIRAN GAMARRA I EL GOVERN

La coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, representarà la cúpula de Gènova en aquest Ple de la FEMP i acudirà personalment aquest dissabte a la celebració daquesta sessió per escenificar el poder territorial del partit.

Aquí coincidirà amb la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern en funcions, Isabel Rodríguez, que també ha anunciat que estarà present en aquest acte que celebra la FEMP per renovar la Junta de Govern.

La FEMP es va crear el 1981 com un òrgan d'adhesió voluntària que representa les entitats locals en les relacions amb l'Estat i altres institucions, ia les quals assessora i ofereix formació. Compte avui dia amb 7.410 membres, dividits en municipis, diputacions provincials, consells insulars balears i cabildos canaris, que representen més del 95 dels Governs locals d'Espanya.

ESTAN REPRESENTANTS TOTS ELS PARTITS



La presidència de la FEMP ha correspost sempre a PSOE o PP, els partits majoritaris, però la Junta de Govern inclou 25 membres de diferents formacions sobre la base del resultat electoral dels comicis del 28 de maig.

Al Ple estan representades les entitats locals sòcies de la FEMP, que tenen entre dues i 100 vots cadascuna segons sigui la seva mida. És aquest òrgan el que tria els òrgans de govern de la Federació.

Els assistents poden presentar candidatures en llistes tancades si compten amb almenys el 5 per cent dels vots del Ple, llistes que no pertanyen a un partit sinó que poden i solen de fet incloure'n diversos: els aspirants representen les entitats locals, no a les seves formacions.

En una primera votació, es tria el president i el vicepresident segon, que són els dos primers candidats de la llista més votada; el vicepresident primer serà el número u de la segona candidatura més votada.

En una segona votació s'escullen la resta de membres de la Junta de Govern: els deu primers candidats de la llista més votada, els nou primers candidats de la segona i el primer candidat de la tercera, de la quarta i de la cinquena candidatura. Si una candidatura rebés dos terços dels vots, seria elegida íntegrament.

UNS 17 MILIONS DE PRESSUPOST



La institució ha reduït dràsticament el seu pressupost de despesa i ingressos els últims anys, de 60 milions el 2010 a 20 milions el 2014, tot i que el gran ajust es va produir entre el 2012 i el 2013, quan es va retallar el pressupost en més de la meitat. L'últim que es coneix, el del 2020, se situa en 17,2 milions d'euros.

Els seus ingressos procedeixen fonamentalment de les subvencions oficials (10,08 milions) i de les quotes dels membres (5,1 milions). Pel que fa a les seves despeses, un terç del pressupost va dedicada a ajudes monetàries a entitats locals (5,8 milions) i 7,3 milions més, a pagar les despeses de personal.

Els membres de la Junta de Govern i del Consell Territorial no perceben cap retribució o compensació per exercir el seu càrrec i se'ls paga el cost de traslladar-se a les reunions.