Aquesta operació, que va dur a terme la Guàrdia Civil el 2019, va resultar en la detenció d'individus vinculats als Comitès de Defensa de la República (CDR) per suposats delictes relacionats amb la independència de Catalunya. EP

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha apuntat que l'única resposta que espera l'independentisme és "la fi de la repressió i l'amnistia total" per part de l'Estat després de quatre anys de l'operació Judes.

"Per moltes portes que rebenten, no podran amb les nostres conviccions", ha assegurat en un missatge a la xarxa social 'X' recollida aquest dissabte.

L''Operació Judes' és el nom que rep una operació de la Guàrdia Civil en què el 23 de setembre de 2019 es van aturar persones vinculades als Comitès de Defensa de la República (CDR) per presumptes delictes d'integració en organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i conspiració per cometre estralls per aconseguir la independència de Catalunya.