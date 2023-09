La iniciativa inclou una cabina de ràdio mòbil que arreplegarà testimonis i veus en català, amb l'objectiu de celebrar la pluralitat lingüística de la regió. EP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defensat que el català és una llengua "diversa" i ha animat la ciutadania a participar al podcast en català de La Queta, que la Conselleria de Cultura ha presentat aquest dissabte a Barcelona.

LA QUETA

El Govern de Catalunya portarà una cabina de ràdio mòbil per tota la regió com a part d'un projecte que cerca promoure l'ús del català a totes les esferes de la vida. La iniciativa, presentada per les conselleres de Cultura i Presidència, Natàlia Garriga i Laura Vilagrà, respectivament, és part de la campanya "Provem-ho en castellà. Molt per parlar, molt per viure!" i té com a objectiu arreplegar testimonis i veus en català de persones de diferents nivells lingüístics. Els participants podran triar entre quatre opcions, des d'entrevistes fins a karaoke, i rebran un enregistrament de la seva participació. Els enregistraments es faran servir per crear un podcast que celebri la diversitat del català.

En un tuit, ha afegit que el català és una llengua rica i "visqui al carrer, un reflex de la pluralitat" de la societat catalana.

"No importa el nivell que tinguis. Anima't, passa't i parla-la!", ha afirmat Aragonès, que ha remarcat que el podcast té per objectiu animar a parlar amb tots els accents del català.