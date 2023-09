La secretària general del partit insta a la reflexió interna al PSOE i crida tots els que valoren la igualtat davant la llei a unir-se a la protesta a la capital espanyola. EP

La secretària general del Partit Popular (PP), Cuca Gamarra, ha afirmat aquest dissabte que a la sessió d'investidura de la setmana que ve del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es tracta d'escollir entre "Feijóo o amnistia" i ha realitzat un crida a participar a la manifestació convocada pel partit per a aquest diumenge a Madrid.

Preguntada sobre el possible vot favorable de diputats socialistes a la investidura de Feijóo, Gamarra ha assenyalat que "encara hi ha temps" perquè el PSOE faci un debat intern, si és que Pedro Sánchez "li ho permet", ja que el " gran problema" del PSOE és que "està sotmès" a ell.

"Res és inamovible i encara poden reflexionar i pot pensar el PSOE si està disposat a lliurar allò que els demanen Puigdemont i Junqueras, que és la igualtat entre tots els espanyols i dir que la democràcia no va funcionar quan es va intentar donar un cop d'Estat el 2017", ha afirmat.

Segons la seva opinió, "el PSOE hauria de recapacitar i pensar si val la pena creuar aquesta línia que estan disposats a creuar".

Per Gamarra, "hi ha moltes veus dins del PSOE que durant les últimes setmanes s'estan posicionant i estan alçant la veu. També poden fer-ho internament al PSOE i fer que no faci aquest pas que lamentaran, sense cap dubte".

Gamarra ha comparegut davant dels mitjans en el marc del XIII Ple de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per remarcar que "no hi ha espanyols de primera i de segona" i que l'amnistia, el referèndum d'autodeterminació, la igualtat entre tots els espanyols i el finançament no són negociables.

En aquest sentit, la popular ha assenyalat que els falten quatre vots per aconseguir la investidura però que "els sobren raons per governar Espanya" i presidir un Executiu en què "la igualtat no estigui en risc".

En aquest context, i de cara a la manifestació convocada demà pel partit conservador en contra de l'amnistia, Gamarra ha assenyalat que aquest diumenge “tots aquells que no ens resignem, ens rebel·lem”.

"Demà tenim l'oportunitat de rebel·lar-nos, jo convido tots aquells que no volen una Espanya on alguns tinguin privilegis jurídics, és a dir, que estiguin per sobre de la llei, que se sumin", ha afegit.

De manera més concreta, Gamarra ha apuntat que “ningú està per sobre de la llei en aquest país. Encara que et cognomis Sánchez, encara que et cognomis Puigdemont, encara que et cognomis Junqueras, encara que et cognomis Otegui, la llei ha de ser igual per a tots i l'Estat de Dret se'ns ha d'aplicar exactament igual a tothom”.

La dirigent popular també ha declarat la seva confiança en el municipalisme espanyol, que ja es va "aixecar" l'any 2017 quan l'independentisme "va arribar tan lluny i va posar en perill l'ordre constitucional".