Gavà es troba als preparatius finals per a l'esperada celebració de la Festa de la Rosa el proper diumenge, 24 de setembre. Aquest esdeveniment, organitzat pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), comptarà amb la presència destacada del líder del partit i actual president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.

L'assistència de Pedro Sánchez a aquest acte revesteix una importància especial ja que l'any passat es va veure impossibilitat de participar a causa del seu diagnòstic positiu per COVID-19. A més a més del president Sánchez, també s'espera la presència del primer secretari del PSC, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia.

Èlia Tortolero, portaveu del PSC, va avançar en una roda de premsa realitzada a la seu del partit fa uns dies que la Festa de la Rosa es convertirà en un significatiu punt de trobada i unitat per als militants socialistes. En aquest esdeveniment, es cercarà transmetre com els socialistes treballen incansablement per dur a terme una política efectiva i beneficiosa per a tot Catalunya.