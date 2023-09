Els populars, que aspiren a superar les 10.000 persones, han noliejat desenes d'autobusos per a una "mobilització massiva". EP

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, buscarà aquest diumenge a la Plaça de Felip II mostrar el "clam del carrer" contra la "cacicada" de l'amnistia que, al seu parer, pretén Pedro Sánchez per seguir al poder, una exhibició de força amb què vol reforçar la seva tesi que ara és "més imprescindible" la seva investidura, segons han indicat a Europa Press fonts populars.

Aquest míting al carrer a partir de les 12.00 hores, en què el PP espera reunir més de 10.000 persones i per al qual s'han noliejat desenes d'autobusos des de diferents racons d'Espanya, s'obrirà amb les salutacions de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

Després es produiran les intervencions de José María Aznar i Mariano Rajoy, a qui Feijóo ha convidat perquè van ser amb anterioritat designats també pel Rei per formar Govern. El líder del PP tornarà a reunir a l'escenari els dos expresidents del Govern, com ja va fer a la convenció celebrada a València el mes de febrer passat després de molts anys de distanciament entre tots dos.

Tots dos expresidents han fet pinya amb Feijóo aquests dies. Aznar va ser el primer a trucar a la mobilització amb un nou 'Prou ja' contra el pla d'"autodeterminació camuflada" que, segons la seva opinió, es pretén dur a terme. I Rajoy també ha assegurat que l'amnistia seria un "frau" contra la Constitució i una cosa "absolutament immoral" que respon a l'"interès particular" de Pedro Sánchez, que mai li va dir com a cap de l'oposició que fos un error la judicialització del ' procés', segons va revelar dijous.

"INTEGRITAT DE FEIJÓO" DAVANT DEL "PREU" QUE PAGARÀ SÁNCHEZ



En la seva intervenció, el líder del PP fixarà les línies del discurs d'investidura que pronunciarà dos dies després al Ple del Congrés i en què vol deixar clares les diferències amb Pedro Sánchez. Així, posarà èmfasi que si no tira endavant la seva investidura serà perquè ell "no està disposat a pagar el preu que posen els independentistes", a diferència del secretari general del PSOE.

"El futur polític de Sánchez es basa en la integritat de Feijóo. Aquesta és la paradoxa", han indicat a Europa Press fonts del seu equip, que subratllen que volen que cali a la gent la idea que el canvi d'opinió de Sánchez amb respecte a l'amnistia només obeeix a les seves "necessitats laborals" per seguir a la Moncloa, que estan per sobre de l'"interès general dels espanyols".

En la seva al·locució, Feijóo posarà l'accent en la igualtat que, segons fonts populars, ha estat aparcada pel PSOE i l'esquerra, que ara defensa els "privilegis de classe" per als condemnats pel procés. "L'amnistia és el contrari de la igualtat", han subratllat fonts de la cúpula del PP, que es rebel·len contra aquesta "asimetria de tracte" entre ciutadans.

Feijóo ha afirmat que només el projecte del PP evitarà que es consumeix "la infàmia" de l'amnistia, i contra ella utilitzarà "totes les vies per evitar-ho". "Només ens devem a Espanya. No tenim cap compromís amb ningú, tret de la llibertat, la unitat i la igualtat dels espanyols", va sentenciar fa uns dies.

"ESPANYA NO ESTÀ A LA VENDA"



El PP aspira a superar les 10.000 persones a la Plaça de Felip II, segons han indicat a Europa Press fonts de la direcció nacional, si bé ja auguren que aquesta plaça es quedarà "petita diumenge" davant la mobilització que s'està produint .

"Omplirem la plaça de Felip II per la igualtat de tots els espanyols. Espanya no està a la venda", ha animat aquests dies el PP des de les seves xarxes socials. El PP madrileny que dirigeix Isabel Díaz Ayuso, que exerceix com a amfitriona, també s'ha bolcat a la convocatòria, amb més de 100 taules informatives i repartiment de fullets per a una resposta "massiva".

El PP ha decidit minimitzar l'escenografia del partit, de manera que les banderes d'Espanya i de les autonomies "tindran més protagonisme que les sigles del Partit Popular perquè Feijóo va a la investidura amb el suport de diversos partits i ho fa com a elecció de la seva majestat el Rei", segons han assenyalat fonts populars.

En aquest sentit, el PP vol que el seu acte "transcendeixi les sigles" del partit perquè Feijóo acudirà a aquest debat d'investidura amb els suports de Vox, UPN i Coalició Canària, 172 escons quan faltaven quatre per a la majoria absoluta.

A la plaça s'han situat pantalles gegants perquè els assistents puguin seguir els discursos. A més, es preveu que hi hagi algunes fileres de cadires a la capçalera de l'acte, però s'ha optat per retirar les altres per poder donar cabuda a més gent, segons han assenyalat a Europa Press fonts populars.

50 AUTOBUSOS DES D'ANDALUSIA I MÉS D'UNA VINTENA DES DE CYL



Les organitzacions territorials del partit han realitzat un gran desplegament, noliejant autobusos. Així, per exemple, el PP que lidera Juanma Moreno mobilitzarà uns 50 autobusos des d'Andalusia, amb militants i afiliats principalment, que congregarà unes 2.500 persones.

Des de Castella i Lleó també tenen programats al voltant de 25 autobusos, si bé fonts del PP regional han indicat a Europa Press que en ser una regió amb moltes províncies properes a Madrid, hi haurà molts militants que viatgin en AVE o amb cotxe, com passa amb Castella -La Manxa.