La tendència suggereix que els partits convencionals estan perdent suport, cosa que podria tenir un impacte en la qualitat de la democràcia. EP

Un de cada tres votants a Europa es decanta per partits antisistema, cosa que inclou tant populistes, com l'extrema-dreta i l'extrema-esquerra, segons el recompte realitzat pel projecte The PopuList, que té comptabilitzats centenars d'aquestes formacions al continent des de l´any 1989.

Aquests partits han passat de ser l'opció triada per al 12% de l'electorat a principis dels anys 1990 a situar-se al voltant del 20% a l'arrencada del segle XXI i assolir el 32% durant el 2022, segons aquest estudi, elaborat per un centenar d'acadèmics en un total de 31 països europeus i avançat per 'The Guardian'.

Els autors destaquen que en aquests 30 anys --s'hi inclouen dades electorals fins al 31 de desembre del 2022, de manera que les eleccions del 23 de juliol a Espanya no estan incloses-- han augmentat en particular els partits que combinen la ideologia d'extrema -esquerra o extrema-dreta amb el populisme.

Entre aquestes darreres formacions s'inclou per exemple Vox; Germans d'Itàlia, de la primera ministra, Giorgia Meloni; Agrupació Nacional, que lidera Marine Le Pen; Alternativa per a Alemanya (AfD); el Fidesz de Viktor Orban a Hongria; i el governant Llei i Justícia (PiS) de Polònia.

Pel que fa als partits populistes d'extrema-esquerra, hi figuren Unides Podem; França insubmissa de Jean-Luc Melénchon; els alemanys de L'Esquerra i els grecs de SYRIZA, entre d'altres.

Per contra, el suport per als partits d'extrema-esquerra tradicionals ha declinat, mentre que el dels d'extrema-dreta es manté, després d'un lleuger repunt a principis dels 2000. Pel que fa als partits populistes que no se n'inclinen o altra banda, el seu suport també s'ha mantingut relativament estable.

XIFRES EN AUGMENT



"Hi ha fluctuació per la tendència que subjau és que les xifres continuen augmentant", destaca en declaracions a 'The Guardian' l'expert en ciències polítiques de la Universitat d'Amsterdam Matthijs Rooduij, que ha dirigit l'estudi.

"Els partits convencionals de masses estan perdent vots, els partits antisistema estan guanyant", resumeix, advertint que "això importa perquè molts estudis demostren ara que quan els populistes aconsegueixen el poder, o influència sobre aquest, la qualitat de la democràcia liberal declina".

Els factors que han portat aquesta tendència són molts. "En particular, els partits d'extrema dreta han ampliat realment la base de votants i estan forjant coalicions de votants amb preocupacions molt diferents", subratlla en declaracions a 'The Guardian' una altra de les autores de l'estudi, Daphne Halikiopoulou, de la Universitat de York.

Tot i que la immigració, "el seu gran tema", continua sent-hi, "les preocupacions culturals ara suposen només una petita part del seu electorat, han anat molt més enllà d'aquest nucli, capitalitzant tot un ventall d'inseguretats dels votants", afegeix, subratllant que el que estan fent és diversificar-se.

Per això, "persones que mai esperaries que votessin l'extrema dreta" ho estan fent, com "dones majors, votants urbans o la classe mitjana educada", destaca aquesta experta. "Estan disposats a intercanviar la democràcia per alguna cosa per dir: 'Sé que aquest líder és autoritari però almenys portarà estabilitat econòmica".

ELS PARTITS TRADICIONALS, TAMBÉ RESPONSABLES



En opinió d'Andrea Pirro, expert en política comparada de la Universitat de Bolonya, els grans partits tradicionals de centredreta i centreesquerra també tenen part de la culpa d'aquest tipus de formacions antisistema pel seu "progressiu desinterès per les demandes de la societat"

Segons comenta a l'esmentat diari britànic, està calant la idea que "aquests partits s'han convertit essencialment en organitzacions de recerca de feina, que no responen a les preocupacions dels ciutadans i que per tant sovint són responsabilitzats dels seus problemes".

"Els partits antisistema es presenten a si mateixos com la resposta i els votants cada cop estan més disposats a donar a les alternatives encara sense provar una oportunitat", destaca aquest expert, que també és un dels autors.

Per a la seva inclusió a PopuList, s'ha tingut en compte, a més de la ideologia, que els partits hagin aconseguit almenys un escó o el 2% dels vots a eleccions parlamentàries des del 1989. En concret, s'han comptabilitzat 165 partits populistes, 112 d'extrema-dreta i 61 com a extrema-esquerra. D'aquests, actualment n'hi ha 91 amb representació parlamentària.

DEFINICIÓ



Per partits populistes entenen aquells que recolzen la idea que la societat es divideixen en dos grups antagònics, 'els purs' versus 'l'elit corrupta' i que esgrimeixen que la política hauria de ser l'expressió de la voluntat general, segons expliquen a PopuList.

Pel que fa als d'extrema-esquerra, són aquells que "rebutgen l'estructura econòmica subjacent del capitalisme contemporani i advoquen per estructures de poder i econòmiques alternatives". A més a més, consideren que la desigualtat econòmica és la base de l'organització política i social i reclamen una gran redistribució de recursos de les elits polítiques existents.

Finalment, com a partits d'extrema-dreta identifiquen aquells que són nativistes -creuen que els països haurien d'estar habitats només pel grup nadiu- i autoritaris -"en una societat ordenada les infraccions d'autoritat han de ser castigades severament"- -.

PARTITS EN EL LÍMIT



Així mateix, els acadèmics que han elaborat l'estudi han identificat el que anomenen partits 'borderline' (al límit en anglès), és a dir, aquells en què no hi ha hagut coincidència a l'hora de classificar-los en alguna de les altres tres categories, en alguns casos perquè dins d'ells hi ha corrents divergents, i per tant són a la frontera de ser plenament populistes o d'algun dels dos extrems.

També han pogut constatar i reflectir al llistat que alguns partits han canviat d'ideologia. Així, alguns han començat com a partits de masses (mainstream) i han acabat convertint-se en populistes amb el temps, mentre que altres van començar com a formacions d'extrema-dreta i s'han anat moderant.

Dins del primer exemple s'inclou l'hongarès Fidesz, el polonès Llei i Justícia i el Partit Democràtic Eslovè (SDS) de l'exprimer ministre Janez Jansa. Entre els segons se cita el cas de la Unió Democràtica Croata (HDZ) del primer ministre, Andrej Plenkovic.

A més, a diversos països diversos partits s'han adoptat cada vegada més una postura nativista, si bé aquesta no constitueix l'element central de la seva ideologia, cosa que ha portat a no incloure'ls a la llista.

Aquí, citen en concret el Partit del Poble Austríac (OVP), de l'actual canceller Karl Nehammer, el Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (VVD) als Països Baixos, i Els Republicans, el partit conservador hereu de la Unió per un Moviment Popular (UMP) de Jacques Chirac i Nicolas Sarkozy.