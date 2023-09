Diu que la relació de Junts amb el PNB "sempre ha estat molt bona" i són "infinitament més les coses" que els uneixen que les que els separen. EP

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha assegurat que la mobilització organitzada aquest diumenge pel PP a Madrid representa l'Espanya que “veu que les urnes no li donen la raó”. "Es uniran 'el lligat i ben lligat' i el 'a per ells'", ha criticat.

El PNB celebra aquest diumenge a les campanyes de Foronda de Vitòria-Gazteiz l'Alderdi Eguna amb dirigents, militants i simpatitzants del partit. La cita ha tingut l'assistència, entre d'altres, del secretari general de Junts, Jordi Turull.

En declaracions als mitjans de comunicació, Turull ha mostrat la seva satisfacció per acudir a la cita jeltzale i ha advertit que són "infinitament més les coses" que uneixen les dues formacions que les que els poden separar.

"Estem molt contents de ser aquí, i més aquests dies en què estem veient com s'estan unint els del 'lligat i ben lligat' amb els del 'a per ells', no sé si per espantar o per condicionar", ha censurat.

En aquest sentit, ha acusat els expresidents del Govern Felipe González i José María Aznar de "representar l'Espanya més negra" i ha incidit que res d'això "espanta o impressiona" Junts.

"Nosaltres defensarem el que han dit les urnes. Altres ho intenten a través de les togues i mecanismes que no són els democràtics. En un dia com avui, que a Madrid s'uniran 'el lligat i ben lligat' i el 'a per ells'", --en referència a la manifestació convocada pel PP-- "nosaltres aquí ens reafirmem en la nostra condició d'independentistes catalans i serem lleials i fidels al compromís amb el poble de Catalunya", ha emfatitzat.

Després d'advertir que la mobilització de Madrid representa l'Espanya que "veu que les urnes no li dóna la raó", ha censurat que es busqui la via judicial per intentar que qui marca la política a Catalunya no siguin les urnes sinó les togues".

INVESTIDURA



Respecte a la sessió d'investidura d'aquesta setmana que ve al Congrés del candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, Turull ha sostingut que va ser Carles Puigdemont qui va determinar "els punts cardinals" de Junts i ha apostat per l'"hermetisme i la discreció".

"És moment de transcendir. L'oportunitat és aquí i no jugarem a l'especulació o presumirem. No jugarem amb especulacions a través dels mitjans de comunicació", ha afegit.

Finalment, ha valorat que entre “Catalunya i Euskal Herria sempre hi ha hagut un reconeixement, un respecte i amistat entre nacions, sabent que cadascuna marca els seus ritmes i les seves prioritats”.

En aquest sentit, i qüestionat per si la reunió mantinguda a Waterloo pel president de l'EBB, Andoni Ortuzar, i l'expresident Carles Puigdemont ha normalitzat la relació entre els dos partits, Turull ha defensat que la relació amb els jeltzales “sempre ha estat molt bona ".

"La calor que jo he rebut estant a la presó mai no els ho podré agrair. No diria que la relació està normalitzada, és la relació que havia d'haver estat sempre però amb les turbulències de presó i l'exili no han pogut ser normals", ha finalitzat.