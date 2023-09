Illa, primer secretari del PSC, també va criticar la manifestació del PP per buscar desacreditar en lloc de presentar un projecte i la va qualificar de "manifestació d'ignorància. EP

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha acusat el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, d'encoratjar el transfuguisme davant del seu ple d'investidura i ha assegurat que el PP "es boicoteja a si mateix" amb la manifestació d'aquest diumenge contra l'amnistia.

"Avui s'estan manifestant en contra d'un Govern socialista. Doncs ho sento. Hi haurà un govern socialista!", ha dit en el seu discurs a la Festa de la Rosa a Gavà (Barcelona), en què també ha intervingut el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i l'alcaldessa Gemma Badia.

SALVADOR ILLA

Illa, ha criticat aquest diumenge que el PP es manifesti contra l'amnistia a Madrid "en lloc de buscar suports" poques hores després del debat d'investidura del president del PP, Alberto Núñez Feijóo.

A la Festa de la Rosa del PSC a Gavà (Barcelona), Illa ha assenyalat que els populars convoquin els seus seguidors "no per explicar un projecte, sinó per desacreditar els plantejaments dels seus adversaris".

També ha titllat la concentració del PP contra l'amnistia de ser "una manifestació d'ignorància". "Sempre a la contra. Són experts en enderrocs, són ineptes i incapaços de construir res, de proposar res", ha afegit. Illa ha considerat inacceptable "que alguns parlin obertament de 'tamballades' i es plantegin comprar voluntats".

EL PP NO ACCEPTA EL RESULTAT

Sánchez ha sostingut que els populars van a una investidura "que no es creuen ni ells", i ha afegit que ni el PP ni Feijóo han volgut acceptar el resultat de les urnes a les generals del 23 de juliol passat.