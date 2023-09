Feijóo adverteix que el PP no negociarà els "fraus" i defensa la llibertat, igualtat i dignitat dels espanyols. EP

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, ha advertit aquest diumenge els espanyols que no van votar un canvi en el règim constitucional i ha carregat durament contra el PSOE per ser "còmplice" de la "indignitat" que pretén Pedro Sánchez per seguir a Moncloa.

"No hi ha consentiment dels espanyols per deixar de ser una nació de ciutadans lliures i iguals", ha proclamat a l'acte del PP contra l'amnistia a la Plaça de Felip II que ha reunit unes 60.000 persones, segons fonts del PP.

A la convocatòria hi han participat també els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy, així com la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Dos dies després del seu debat d'investidura al Congrés, Feijóo ha advertit Sánchez de si vol discutir en seu parlamentària si els espanyols han votat aquest canvi o no en el règim constitucional. Segons ha afegit, el PP no "negociarà els fraus" i ha criticat que es "disfressin" amb "eufemismes".

"Per descomptat el que no va votar cap espanyol, almenys el 94% dels espanyols, va ser un canvi en el règim constitucional. Això no es va votar, això és un frau agreujat i reiterat per la mateixa persona" ha proclamat, collint un fort aplaudiment.

"ELS ESPANYOLS NO SÓN TONTS"



Després d'agrair a Vox, UPN i CC el suport que li prestaran a la investidura, ha demanat al Govern de Sánchez que no prenguin per ximples als espanyols perquè "no són ximples". "No empassem amb això. El que fan només té un home: indignitat", per acusar el PSOE de ser "còmplice" de la "cacicada" que pretén Sánchez.

Davant d'un auditori entregat, que ha corejat 'president, president' diverses vegades, Feijóo ha ressaltat que el PP no renunciarà als seus principis per arribar al Govern i li "coste el que li costi" defensarà que Espanya és un conjunt de ciutadans lliures i iguals.

En aquest sentit, ha indicat que “passarà Pedro Sánchez” i passarà ell també, però el que queda és el que fan. "Allà ell com vol ser recordat en la història del nostre país", ha etzibat al cap de l'Executiu en funcions, per assegurar que ell ho té "molt clar" perquè es deu "exclusivament al conjunt dels espanyols".

"Passaré o no per la Presidència del Govern ara o aviat, però pel que fa a mi el que quedarà per a Espanya serà llibertat, igualtat i dignitat", ha finalitzat el seu discurs. El partit ha posat fermall final a l'acte amb l'himne d'Espanya.