La xifra d'assistents ha superat les previsions inicials del PP i ha estat considerada l'acte polític més multitudinari en anys. EP

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, s'ha donat aquest diumenge un bany de masses en reunir a la plaça de Felip II "més de 60.000 persones", segons els càlculs del PP, per expressar el seu rebuig a l'amnistia als condemnats pel 'procés'. Aquest acte multitudinari es produeix a dos dies que arrenqui al Congrés la seva investidura que, previsiblement, serà fallida.

Tot i això, la Delegació del Govern a Madrid ha xifrat en 40.000 els assistents a aquesta convocatòria del Partit Popular contra aquesta possible amnistia que, segons els 'populars', pretén l'Executiu liderat per Pedro Sánchez.

A la convocatòria, en ple barri de Salamanca, hi han participat també els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy, així com la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Tots els 'barons' territorials del PP s'han desplaçat també a la capital per donar suport a Feijóo.

A l'inici de l'acte, el PP ha xifrat en més de 30.000 persones els assistents a aquesta protesta convocada a la Plaça de Felip II i que des d'abans de les 10.00 ha començat a rebre ciutadans amb banderes d'Espanya i del partit.

EL PP PARLA DE "PREVISIONS DESCOBRADES"



Poc després, el PP ha reconegut que s'havien "desbordat" les seves previsions perquè "els carrers limítrofs" a la Plaça de Felip II també han acollit "a milers de persones" i van haver de ser "tallats per la Policia per motius de seguretat" .

Així, el PP ha subratllat que també hi havia milers de ciutadans al carrer Goya o al carrer Narváez, amb més vies adjacents "col·lapsades". Per això, ha elevat la xifra d'assistents a "més de 45.000 persones", segons fonts populars.

Després de la intervenció de Feijóo, fonts de la direcció del PP ha fet una nova actualització d'assistència i ha assenyalat que hi han acudit "més de 60.000 persones". "És l'acte convocat per un sol partit polític més multitudinari dels últims anys", han afegit les mateixes fonts, que fins i tot creuen que han superat el míting que va organitzar Aznar a Mestalla el 1996 amb unes 55.000 persones.

CRITS DE 'AJUS, AJÚS' I 'PRESIDENT, PRESIDENT' A FEIJÓO



Tots els oradors han rebut aplaudiments i ovacions dels assistents. 'Ayuso, Ayuso', han cridat alguns dels congregats quan la presidenta madrilenya ha pujat a la tribuna d'oradors, on ha assenyalat que Feijóo serà aquest dimarts al Congrés "la veu de la dignitat de cada espanyol". "¿Permetrem que acabin amb l'Espanya de tots? De cap manera", ha asseverat.

Els expresidents Aznar i Rajoy han coincidit a expressar el seu rebuig rotund a l'amnistia i apel·lar els ciutadans a alçar la veu. Quan parlava el segon, diversos assistents han començat a corejar 'Puigdemont a presó'.

Els aplaudiments s'han intensificat quan ha pujat a l'escenari Feijóo, al qual molts militants han corejat diverses vegades 'president, president'. "Encara que em costi la Presidència del

Govern, defensaré que Espanya és un conjunt de ciutadans lliures i iguals", ha asseverat, recollint una forta ovació.

PANCARTES DE "SÁNCHEZ MENTIDER" O "FEIJÓO FIX"



Alguns dels ciutadans que han acudit a la protesta han portat pancartes en què es llegia 'Sánchez mentider' o 'Feijóo fix' o 'Puigdemont a la presó, Sánchez a la merda', entre altres missatges.

El PP ha passat dies animant a acudir a aquest acte, en què s'havia fixat com a objectiu superar les 10.000 persones. "Omplirem la plaça de Felip II per la igualtat de tots els espanyols. Espanya no està a la venda", havia escrit a les seves xarxes socials.

El PP madrileny que dirigeix Isabel Díaz Ayuso, que ha exercit com a amfitriona, també s'ha bolcat a la convocatòria, amb més de 100 taules informatives i repartiment de fullets per a una resposta "massiva". A banda d'aquesta mobilització del PP madrileny, les organitzacions territorials han fet un gran desplegament, noliejant desenes d'autobusos des de tots els racons d'Espanya.