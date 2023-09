"El 80% dels barcelonins volien un canvi i Collboni no és aquest canvi", avisa. EP

El líder de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha considerat que l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, està "atrapat" per BComú, i ha avisat que no els donarà suport si formen govern.

En una entrevista al diari 'La Vanguardia' recollida aquest dilluns per Europa Press, Trias ha afegit que si Collboni pacta amb BComú i ERC per governar Junts exercirà d'"oposició responsable", dura i crítica, i ell marxarà de l'Ajuntament.

"No veig que pugui canviar moltes coses si governa amb els comuns. L'únic canvi possible és el que jo li vaig oferir: jo com a alcalde i ells governant amb nosaltres i amb ERC. Van cometre un greu error", ha retret.

Ha explicat que se n'anirà de l'Ajuntament davant un hipotètic govern del PSC amb BComú i ERC perquè la seva vocació no és quedar-se de cap de l'oposició i perquè en quatre anys no es presentarà a les properes eleccions municipals, i per això veu lògic que el seu partit "agafi les regnes".

Preguntat pels primers 100 dies de Collboni com a alcalde, li ha retret que "parla com si fos un nouvingut, però fa cinc anys i mig que dirigeix la ciutat i s'ocupa de qüestions molt importants, com la mobilitat, la seguretat o la promoció econòmica ".

"COLLBONI NO ÉS AQUEST CANVI"



"El 80% dels barcelonins volia un canvi i el senyor Collboni no és aquest canvi", ha afirmat Trias, que ha afegit que és de sentit comú no recolzar el pressupost municipal per al 2024 si no forma part del govern.

Ha titllat d'absurd pacificar onze eixos com a Consell de Cent, ha criticat la durada de les obres en carrers com Via Laietana i La Rambla i ha apostat per "augmentar la qualitat" del perfil dels turistes, combatent l'anomenat turisme de la droga.

INVESTIDURA DE PERE SÁNCHEZ



En preguntar-li per si la composició del govern de Barcelona dependrà de com es resolgui la investidura de Pedro Sánchez, ha respost que no hi té res a veure: "Fixeu-vos si té poc a veure que el senyor Collboni es va ajuntar amb el PP perquè jo no fos alcalde".

"El senyor Sánchez, el PSOE i el PSC han de tenir clar què és Catalunya. Si no tenen clar que és una nació i predominen les veus que ens titllen de colpistes, anem malament", ha afegit.