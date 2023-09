Durant una roda de premsa, Raquel Sans, portaveu d'ERC, ha revelat que el partit i el Govern han mantingut converses i han intercanviat documents relacionats amb l'amnistia, un tema candent en la política espanyola. EP

En un context polític marcat per la imminent investidura fallida d'Alberto Núñez Feijóo i la recent manifestació multitudinària de la dreta contra l'amnistia, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha tornat a posar el tema de l'amnistia al centre del debat i a la taula de negociacions. Durant una roda de premsa, Raquel Sans, portaveu d'ERC, ha revelat que el partit i el Govern han mantingut converses i han intercanviat documents relacionats amb l'amnistia, un tema candent en la política espanyola.

Sans ha destacat que l'amnistia es considera un punt clau en aquestes converses, i que hi ha un acord tàcit en aquest aspecte. A més, ha afegit que aquestes converses també inclouen discussions sobre el referèndum, un tema crucial per a ERC.

"L'amnistia es dona per descomptada", ha afirmat Sans, subratllant que aquesta mesura es considera essencial per resoldre el conflicte polític. "És la proposta més democràtica per abordar aquesta situació, incloent-hi aquells que hi estan a favor i en contra", va afirmar Sans, reiterant el compromís d'ERC amb la consulta d'autodeterminació com a principal objectiu polític des del 2012.

La portaveu d'ERC ha instat el Partit Socialista (PSOE) i Pedro Sánchez a avançar en les converses. "És crucial que abordem el conflicte de manera seriosa", ha emfatitzat Sans, apuntant que "ha arribat el moment de la veritable negociació i de trobar una solució al conflicte". És important recordar que des de la coalició progressista Sumar, que podria formar part d'un hipotètic Govern, s'ha esmentat prèviament la discussió de l'amnistia amb ERC.

CRÍTIQUES AL PP

Durant la mateixa conferència de premsa, Raquel Sans no va passar per alt l'estratègia del Partit Popular (PP) a Catalunya. Amb un toc d'ironia, va criticar l'intent de Feijóo de "voler pactar amb els independentistes mentre s'abraça el senyor Aznar". Sans es va referir a les accions dels populars com a "moviments a la desesperada", que van culminar en la gran manifestació de la dreta a la plaça Felip II de Madrid.

La portaveu d'ERC ha destacat que el full de ruta del PP a Catalunya es basa a "incitar a l'odi i trencar ponts", a més d'utilitzar mesures repressives. Va subratllar que aquesta postura i aquesta mena d'accions no poden ser la resposta adequada a un conflicte polític existent.

ERC DEMANA ACCIÓ A SÁNCHEZ

En un gir polític significatiu, ERC va deixar clar que, en cas que Feijóo no aconsegueixi la investidura, el PSOE i Pedro Sánchez hauran d'assumir la seva responsabilitat. Sans va declarar: "Veiem el senyor Pedro Sánchez, que desestima el que fa el senyor Feijóo, i li diem que no té els vots garantits i que s'haurà d'esforçar en aquest sentit si es vol convertir en president del Govern". La portaveu va concloure amb un consell contundent: "Que Pedro Sánchez acceleri el pas; no acceptarem propostes d'últim minut. El nostre enfocament de negociació és molt clar: senyor Pedro Sánchez, haurà d'actuar amb rapidesa si vol ser investit".