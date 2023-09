Tot i les dificultats per obtenir la investidura, Feijóo busca influir en les negociacions parlamentàries i exhibir unitat interna amb el suport dels barons del partit. EP

El líder del Partit Popular (PP) i candidat a la Presidència del Govern, Alberto Núñez Feijóo, abordarà el debat d'investidura aquest dimarts amb una fervent defensa de la igualtat de tots els espanyols i una crítica a Pedro Sánchez, el cap de l'Executiu a funcions, per la seva disposició a pagar el preu de l'amnistia per mantenir-se al poder.

Diumenge passat, el PP va organitzar una reeixida protesta a la Plaça de Felip II, que va atraure més de 60.000 persones, superant les expectatives i brindant un fort suport al carrer contra l'amnistia.

En aquest context, Cuca Gamarra, secretària general del PP, ha destacat que el partit "prefereix la dignitat que presidir un Govern amb indignitat". Va emfatitzar que Feijóo presentarà un discurs recolzat per la majoria dels espanyols, que no desitgen privilegis polítics, com es va reflectir en la mobilització de diumenge al barri de Salamanca.

REBUIG A L'AMNISTIA

Feijóo, durant la seva intervenció en el debat, subratllarà que a les eleccions generals del 23 de juliol, els espanyols no van votar per un canvi en el règim constitucional, i considera això un "frau electoral" i una "cacicada". La seva crida apel·larà a la consciència no només del PSOE, sinó també de líders polítics amb diferents sensibilitats, perquè reconsiderin el full de ruta proposat per Sánchez. Feijóo recalca que Sánchez no va incloure l'amnistia al seu programa electoral, cosa que, en paraules de Gamarra, equival a un "transfuguisme ideològic".

Tot i que a 'Gènova' reconeixen que és "complicat" que Feijóo sigui investit president aquesta setmana, atès que només compta amb 172 vots provinents del PP, Vox, CC i UPN, el partit busca generar reflexions en l'àmbit parlamentari, especialment en relació amb les negociacions que Sánchez manté amb els independentistes.

DISCURS PROPOSITIU

El discurs de Feijóo se centra en propostes econòmiques, socials i institucionals. A nivell econòmic, anunciarà l'exempció d'impostos per als nous emprenedors durant els dos primers anys, una proposta que es considera més ambiciosa que la tarifa zero per a nous autònoms que figurava al seu programa.

En el marc del debat d'investidura, 11 presidents de comunitats autònomes governades pel PP, incloent-hi la ciutat autònoma de Ceuta, i cinc presidents regionals del partit acompanyaran Feijóo. Aquesta mostra d'unitat interna busca contraposar-se a les crítiques de veterans socialistes, com Felipe González, Alfonso Guerra o Joaquín Leguina, que s'oposen a l'amnistia.

TRANQUIL·LITAT?

Tot i els desafiaments que enfronta en el debat, l'equip de Feijóo assegura que es troba "tranquil, serè i amb la moral alta". El seu discurs al Congrés reforçarà la defensa de la dignitat i la igualtat de tots els ciutadans, mantenint fermes les seves conviccions.

PRIMER DEBAT AMB LLENGÜES COOFICIALS

És important destacar que aquest serà el primer debat d'investidura que permetrà l'ús de les llengües cooficials al Congrés. Tot i això, no s'espera que Feijóo utilitzi un pinganillo durant la seva intervenció, malgrat que aquesta possibilitat va ser anunciada la setmana passada després d'una reforma reglamentària.

Cuca Gamarra va emfatitzar que Feijóo dirigirà el seu discurs no només als 350 diputats presents a la Cambra, sinó també als 48 milions d'espanyols, destacant que tots comparteixen una llengua comuna entenedora pels diputats.